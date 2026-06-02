Un chico de 5 años halló un arma dentro un bolso en la puerta de un jardín de infantes

Fue este martes en barrio Rucci. El niño jugaba en la vereda mientras esperaba la hora para entrar a clases cuando encontró el morral

El arma apareció detrás de la caseta a metros del ingreso del jardín de infantes

El jardín de infantes de barrio Rucci donde un chico halló un arma de fuego. La pistola estaba detrás de la caseta

Una situación de mucha inquietud se vivió este martes a la mañana frente a un jardín de infantes de barrio Rucci , en la zona norte de Rosario, donde un chico de 5 años, que esperaba con su mamá la hora para ingresar, halló un arma de fuego dentro de un bolso.

Todo sucedió en la puerta de ingreso al Jardín de Infantes Nº 311, ubicado en Juan De Dios Menna al 2277 . Según las primeras informaciones, el arma estaba dentro de un morral sobre el piso detrás de una casilla de gas.

De acuerdo con los testimonios obtenidos por LT8 , todo sucedió cuando una mujer, con su hijo de 5 años, llegó al establecimiento unos minutos antes del horario de ingreso oficial. Como faltaban unos minutos para que se abrieran las puertas de la institución, el chico se quedó jugando en la vereda y fue en ese momento en que halló el bolso con la pistola en su interior.

Al advertir eso, la madre le quitó el arma de las manos y se comunicó con la central de Emergencias 911. Mariel López, directora del jardín de infantes, ratificó cómo ocurrió el hecho. En declaraciones a LT8 , la docente explicó: “La mamá estaba con su hijo esperando el horario de ingreso al jardín. El niño jugaba y en eso vio un bolso. Lo abrió por curiosidad para ver qué había adentro y al descubrir que había un arma le avisó a su mamá”.

>> Leer más: Hallan un arma en la mochila de un nene en un jardín de infantes en zona sudoeste

“La mamá cerró el bolso y le dio aviso de inmediato al 911. También avisó a la institución y se puso en marcha el protocolo que está previsto para estos casos. La Policía llegó muy rápido e hizo su parte. Nosotros hicimos las actas correspondientes y las clases se dictaron normalmente porque el arma estaba fuera de la institución. Estuvimos un poco revolucionados por esto, pero gracias a Dios fue sin consecuencias mayores”, describió López.

Arma policial: investigan cómo llegó ahí

Fuentes oficiales confirmaron que el arma en cuestión era una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, con numeración visible, que pertenece a un empleado policial que presta servicios en la Unidad Regional II de Rosario. El artefacto estaba cargado con ocho balas.

jardín barrio Rucci arma El arma apareció detrás de la caseta a metros del ingreso del jardín de infantes Foto: La Capital / Virginia Benedetto

>> Leer más: Una nena de cinco años llevó al jardín de infantes un revólver cargado

En el caso trabaja la División Judiciales de la Unidad Regional II para tratar de determinar cómo llegó el artefacto al frente del establecimiento: si fue un descuido grave del agente o si, en el caso que haya sido sustraída al policía, constatar que el robo haya sido denunciado oportunamente.