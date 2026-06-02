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Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

El club del Bajo Flores había confirmado su contratación cuando el zaguero central no tenía resuelta su situación contractual con el club de Arroyito

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de junio 2026 · 18:14hs
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Carlos Quintana no pudo sumar minutos en el último partido de Central en el semestre.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Carlos Quintana no pudo sumar minutos en el último partido de Central en el semestre.
La publicación de Deportivo Riestra sobre a contratación de Carlos Quintana que fue borrada.

La publicación de Deportivo Riestra sobre a contratación de Carlos Quintana que fue borrada.
Quintana levanta los brazos en medio de las tantas muestras de afecto que le brindaron los hinchas.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Quintana levanta los brazos en medio de las tantas muestras de afecto que le brindaron los hinchas.

El partido de Central ante Estudiantes de La Plata en Córdoba provocó un sabor amargo en Arroyito y ese encuentro fue además el que marcó la despedida de al menos dos futbolistas del equipo de Arroyito: Alejo Veliz y Carlos Quintana.

Lo del delantero se sabía desde fines de febrero, mientras en el que caso del zaguero central su partida se conoció un par de días antes del partido. En el Mario Alberto Kempes todos sabían que ese partido era el último de Quintana con la camiseta de Central.

Pero en el medio de todo eso ocurrió algo extraño, más relacionado con Deportivo Riestra, a priori su próximo club, que con Central. Es que desde El Malevo anunciaron su contratación el mismo lunes, pero en cuestión de horas esa publicación fue eliminada.

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La publicación de Deportivo Riestra sobre a contratación de Carlos Quintana que fue borrada.

La publicación de Deportivo Riestra sobre a contratación de Carlos Quintana que fue borrada.

"Bienvenido Carlos Quintana"

“Bienvenido Carlos Quintana”, publicó la cuenta oficial del club del Bajo Flores, con la imagen del defensor con la camiseta de Riestra. De es posteo se hicieron eco Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Facundo Mallo, entre tantos otros.

>>Leer más: Central: la peor despedida de un semestre que tuvo objetivos cumplidos y cuentas en rojo

Lo llamativo del caso es que Deportivo Riestra hizo pública la contratación cuando Quintana no tenía resuelta su situación contractual con el Canalla. El acuerdo entre las partes estaba okey, pero el futbolista supuestamente no tenía firmada la rescisión del contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Casi en el mismo momento en que Deportivo Riestra anunciaba la contratación de Quintana, el jugador realizaba declaraciones radiales en las que dijo que su salida de Central tenía que ver con que tras su regreso de la lesión no se sintió valorado por el técnico Jorge Almirón y que pretendía ir a un club donde pudiera tener más continuidad.

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Quintana levanta los brazos en medio de las tantas muestras de afecto que le brindaron los hinchas.

Quintana levanta los brazos en medio de las tantas muestras de afecto que le brindaron los hinchas.

Una cucharada de sal en la herida

Esas declaraciones fueron sin dudas una cucharada de sal en medio de la herida que había provocado la eliminación del Canalla en Copa Argentina.

Es difícil saber si esas palabras motivaron algún desencuentro en medio de la negociación, pero lo cierto es que Riestra le dio de baja a la publicación en sus redes sociales.

Si Central tenía todo acordado con Quintana y también con Riestra nada hace pensar que la operación se caiga, pero lo cierto es que desde el club del Bajo Flores fueron más rápido que lo que debían y por eso la eliminación del posteo que hicieron en redes sociales.

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