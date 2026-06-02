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Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Los médicos del Sies que atendieron al conductor decidieron trasladarlo tras diagnosticar un "estado mental alterado"

2 de junio 2026 · 13:27hs
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El camionero se descompensó en Pellegrini al 5500

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El camionero se descompensó en Pellegrini al 5500

Un camionero se descompensó este martes mientras conducía en la zona oeste y chocó dos autos, además de destruir parte del alumbrado público. Unidades de emergencia llegaron al lugar y definieron el traslado del conductor a un hospital tras encontrarlo en un estado mental alterado.

El hecho ocurrió cerca de las 10.30 en avenida Pellegrini y Liniers, en el límite entre barrio Belgrano y Azcuénaga, cuando Marcelo Fabían S., oriundo de Rosario, perdió el control del camión que conducía tras descompensarse. Versiones preliminares indicaron que el chofer tenía signos de haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV).

Al lugar llegaron policías y un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que diagnosticó al paciente y solicitó su traslado a un hospital. Fue la única víctima del incidente.

Choque Pellegrini Liniers 2.6 VB

Descompensación y choque en zona oeste

El camionero conducía su vehículo por la avenida Pellegrini al 5500 en dirección hacia el centro de Rosario cuando se descompensó y perdió el control.

Fue justo en mitad de cuadra cuando impactó contra un Hyundai Génesis que estaba estacionado. Este auto hizo que el camión pierda velocidad y enderece su marcha. “Me lo destruyó básicamente”, dijo Gabriel, titular del rodado a los medios presentes mientras intentaba entender lo sucedido. No obstante, sin este choque, el camión estaba destinado a embestir viviendas y comercios de la cuadra.

Choque Pellegrini Liniers 2.6 VB (1)

Aunque siguió sin control por avenida Pellegrini, la fortuna estuvo presente ya que el semáforo hizo detener a los autos que circulaban por Liniers mientras el camión cruzó la esquina y chocó con la columna del alumbrado público y semáforo, destrozando ambas por completo. Por último, llegó a rozar a un Chevrolet Corsa, que sufrió daños menores.

El camión estuvo casi dos horas en el lugar, mientras esperaban a la grúa para retirarlo. Se dispuso una cuadrilla de la Municipalidad para retirar el semáforo caído.

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