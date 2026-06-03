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Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región

La megamuestra empieza hoy y se extenderá hasta el sábado, en Armstrong. Entre la cosecha récord y márgenes finos, serán cuatro días para definir el rumbo de los negocios y las inversiones en el sector.

3 de junio 2026 · 05:00hs
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Agroactiva se desarrollará en Armstrong entre el miércoles y el sábado. Habrá 1.100 expositores. La muestra se realiza en el cluster de maquinaria agrícola.

Agroactiva se desarrollará en Armstrong entre el miércoles y el sábado. Habrá 1.100 expositores. La muestra se realiza en el cluster de maquinaria agrícola.

La economía del interior volverá a mostrarse en Agroactiva, la mega exposición del agro que inicia hoy su edición número 32. Hasta el sábado, se concentrarán en Armstrong, el corazón del cluster de maquinaria agrícola, más de 1.100 expositores. Se espera una convocatoria de 270 mil visitantes en cuatro días.

La muestra ofrecerá una buena radiografía del momento que atraviesa el agro argentino, en un contexto que combina las complejidades del nuevo modelo económico con el ingreso de una cosecha récord. Se verá en ese terreno cómo esa fuerza productiva se vuelca a la inversión, la incorporación de tecnología y la generación de nuevos negocios.

Entre las principales novedades de esta edición se destaca el estreno del primer espacio lechero de la historia de la muestra y la puesta en marcha de Agroactiva Arena, un espacio de 1.400 metros cuadrados destinado a conferencias, capacitación, debates y presentaciones vinculadas al futuro del sector. Además, la muestra tendrá el primer hackatón agropecuario de la Argentina, con más de 60 jóvenes trabajando sobre desafíos concretos planteados por empresas del sector, con foco en innovación, tecnología y desarrollo de futuras startups agroindustriales.

Financiamiento

Diez bancos participarán con stand propio y propuestas de financiamiento para productores y empresas. Banco Nación volverá a ser sponsor principal y ofrecerá líneas crediticias con tasas promocionales para la adquisición de maquinaria, tecnología e insumos. En paralelo, la ronda internacional de negocios reunirá compradores de siete países: Hungría, Chile, Colombia, Kazajistán, España, Sudáfrica y Venezuela.

Agroactiva Vuela, un clásico de la expo, ofrecerá una pista homologada para aeronaves y demostraciones de drones, y Aaprespid mostrará en su stand de 8.700 metros cuadrados la tecnología aplicada en condiciones reales de producción.

La ganadería, que atraviesa un buen momento, volverá a ocupar un lugar estratégico, con una superficie de 45 mil metros cuadrados, más de 2.500 cabezas en pie y una agenda intensa de remates, juras y exhibiciones. Entre los hitos de esta edición se destaca el primer remate Holando de la historia de Agroactiva y la incorporación de un patio lechero.

La presencia de Santa Fe

Santa Fe tendrá la participación más amplia de su historia, con 200 empresas expositoras, 48 mesas productivas, 1.300 estudiantes de escuelas agrotécnicas y más de 250 reuniones comerciales en las rondas de negocios.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará hoy a la tarde la apertura del stand provincial. Hay expectativas por el anuncio de un paquete de financiamiento por $ 78.000 millones para la producción. Las propuestas incluyen convenios con el Banco Municipal de Rosario, el Banco Santa Fe, el Banco Coinag y el Banco Bica. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó: “El financiamiento con bonificcación de tasas de hasta 15 puntos es una herramienta concreta para que nuestras empresas inviertan, se tecnifiquen y ganen competitividad”.

Además de las pymes que expondrán sus productos y servicios, otras 400 participarán de distintas actividades y presentaciones programadas por la provincia. El despliegue integrará la metalmecánica, la tecnología aplicada al agro, los alimentos y las energías renovables.

El stand de Santa Fe ocupará 13.800 metros cuadrados distribuidos en seis lotes, con espacios para empresas, emprendedores, instituciones, rondas de negocios, financiamiento y cultura.

La cooperativa del campo

Otro de los grandes actores de la muestra será Agricultores Federados Argentinos (AFA), la cooperativa primaria más importante del país. “Esta muestra es el punto de encuentro natural de nuestra gente: pequeños y medianos productores que eligieron trabajar de manera asociativa y la propuesta de este año celebra exactamente eso: la pertenencia, el esfuerzo compartido y el orgullo de ser parte de algo más grande”, explicó su presidente, Darío Marinozzi.

Frente a un escenario desafiante por la suba del valor de los fertilizantes, la estabilidad en el precio de los granos y el reciente anuncio de la baja de retenciones, AFA presenta una estrategia comercial clave para la campaña de trigo, con plus de precio y financiación bonificada en semillas, fertilizantes y fitosanitarios.

Además, ofrecerá condiciones en nutrición animal, con descuentos diferenciales por pago al contado o financiado para compras superiores a los 2 millones de pesos. Uno de los hitos será la presentación oficial de ValorAgro, la billetera virtual de la cooperativa.

El jueves, durante la segunda jornada de Agroactiva, se realizará el tradicional corte de cintas y acto de inauguración nacional, en el que se espera la asistencia de autoridades provinciales, nacionales y locales.

Cosechón

La campaña agrícola 2025/26 en Argentina generó una cosecha récord histórica de granos de 163,2 millones de toneladas. La soja aportó unas 50 millones de toneladas y el maíz 70 millones, según la Secretaría de Agricultura de la Nación. El trigo sumó 28 millones y el girasol 7,4 millones, entre los principales cultivos.

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