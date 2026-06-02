El gobierno santafesino planteó que "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

La vocera Virginia Coudannes criticó la política de seguridad de la administración anterior y ponderó la baja de los homicidios

El nuevo balance provisional sobre homicidios en Santa Fe se presentó este martes con mayores críticas a la gestión anterior. "El dato de Maximiliano Pullaro anula el relato de Omar Perotti ", afirmó la vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes , a la hora de dar a conocer la actualización de las estadísticas oficiales.

La funcionaria reiteró que la provincia es escenario de una "baja histórica" en la cantidad de asesinatos desde diciembre de 2023 , cuando comenzó la administración del actual jefe del Poder Ejecutivo. Asimismo, enfatizó: "Seguimos mejorando, reconstruyendo el plan de seguridad de cara a la paz y a la tranquilidad que necesitan los vecinos".

La asesora dijo que el acumulado de muertes entre enero y mayo pasado equivale a casi un tercio en comparación con los datos del mismo período del último año de gestión de Perotti. También ponderó la implementación de la ley de narcomenudeo como uno de los "ejes diferenciadores" con otras etapas, no sólo la de que lideró el dirigente justicialista.

De acuerdo a datos oficiales, Santa Fe sumó 60 homicidios en los primeros cinco meses de 2026 . Esta cifra representa un descenso interanual de más del 38 por ciento y es la más baja en la serie histórica dentro de los registros del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) desde 2014.

Coudannes recordó que en el mismo período de 2023 se habían confirmado 193 muertes en la provincia. En este sentido, aseveró: "El dato de Pullaro anula el relato de Perotti y esto es una realidad. Lo vemos en números".

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La vocera del Poder Ejecutivo dijo que el exgobernador peronista "no tenía un plan, no invertía en seguridad y no le importaba la seguridad de los santafesinos" durante su mandato. "A Pullaro sí le importa", manifestó en la misma sintonía con la que definió el interés por los productores agropecuarios y la educación durante otros tramos de la rueda de prensa.

Además de las críticas a la gestión anterior, la asesora de la Casa Gris enfatizó que "el plan de seguridad no está terminado" y "no tiene un cierre". De inmediato, acotó: "Lo que no se evalúa, no mejora". Entre otras novedades dentro de esta iniciativa, destacó que actualmente "los vecinos llaman mucho al 911 por sospechosos" y eso "demuestra una proactividad para adelantarse a los hechos".

Pullaro, entre Macri y Milei en Agroactiva

Por otra parte, la exsecretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad anticipó que Pullaro realizará una doble visita en Agroactiva 2026. La primera será este miércoles para la inauguración del stand oficial del gobierno provincial por donde pasarán más de 600 empresas. Mientras tanto, todavía no está confirmada la presencia del presidente Javier Milei en Armstrong.

El jefe de la Casa Gris será uno de los protagonistas del acto de apertura formal del próximo jueves en la exposición. Hasta ahora, ninguna de estas actividades fue programada con la expectativa de recibir al primer mandatario.

La agenda política de la semana regional no sólo tiene al líder de La Libertad Avanza (LLA) en primer plano. El expresidente Mauricio Macri tiene previsto encabezar un acto partidario este viernes en la ciudad de Santa Fe. En cuanto a la chance de coordinar una reunión con Pullaro, Coudannes indicó: "Si así se da la situación, nuestro gobierno es de diálogo y seguramente tendrán un encuentro".