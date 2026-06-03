La Capital | La Ciudad | Ni Una Menos

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

El 3 de junio de 2015, a pocos días del femicidio de Chiara Páez, el Monumento a la Bandera se llenó de mujeres en la primera manifestación con la consigna

3 de junio 2026 · 11:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cómo fue la primera marcha de Ni Una Menos hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.

Foto: Silvina Salinas / La Capital.

Cómo fue la primera marcha de "Ni Una Menos" hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.
Cómo fue la primera marcha de Ni Una Menos hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.

Foto: Silvina Salinas / La Capital.

Cómo fue la primera marcha de "Ni Una Menos" hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.
Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

"Ellas marcharon. Chicas, adultas y más que adultas. Con sus madres, con sus amigas, con sus hijos y sus hijas". Así comenzó la crónica de La Capital que 11 años atrás narró lo que fue la primera manifestación en Rosario bajo la consigna "Ni Una Menos". Este miércoles, como cada 3 de junio desde entonces, se repetirá la movilización que con el tiempo se convirtió en uno de los movimientos sociales más masivos del país. Las demandas que impulsan la jornada, siempre vinculadas a la violencia de género, se mantienen en un contexto preocupante por femicidios recientes.

66919201
Cómo fue la primera marcha de

Cómo fue la primera marcha de "Ni Una Menos" hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.

Aquel 3 de junio de 2015 la primera marcha de "Ni Una Menos" se organizó al calor de la conmoción social que había dejado el femicidio de Chiara Páez apenas unas semanas antes. La adolescente de 14 años estaba embarazada y fue asesinada en Rufino por su novio de 16 años.

Leer más: Marcha Ni Una Menos en Rosario: horario, recorrido y cortes de tránsito este 3 de junio

66919210 (1)

Decenas de organizaciones feministas se movilizaron en todo el país con ese caso reciente a la cabeza pero con miles más que para entonces engrosaban las estadísticas de casos de violencia de género. En Rosario, miles de mujeres coparon el Monumento a la Bandera en un acto que fue histórico para el movimiento feminista.

66919214

A 11 años de aquel suceso este miércoles se realizará una nueva marcha, convocada a las 15.30 en la plaza 25 de Mayo. La movilización partirá a las 16 hacia la plaza San Martín, donde se realizará el acto central. Este año, además de los casos de violencia de género registrados desde la última edición, la manifestación estará atravesada por casos de femicidios recientes como lo fue el de Agostina Vega en Córdoba.

>> Leer más: Ni Una Menos: a 11 años de la primera marcha, por qué se vuelve a movilizar el país

66919096

"Es una forma de comprometerse y de enseñarle a mi hija que no hay que esperar que nos pase para salir", contó a La Capital hace 11 años Carina, entonces de 45 años, quien estaba acompañada de su hija de 8. La imagen de mujeres acompañadas de niñas se repitió en cada edición de la marcha y así toda una generación de chicas crecieron como protagonistas de las movilizaciones desde hace más de una década.

Los números detrás del reclamo

Según datos de la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina.

La organización calcula además que durante ese período ocurrió un femicidio cada 31 horas.

66919205

Las estadísticas incluyen femicidios vinculados, transfemicidios y travesticidios registrados en todo el país.

Noticias relacionadas
Nueva movilización de Ni Una Menos

Ni Una Menos: a 11 años de la primera marcha, por qué se vuelve a movilizar el país

Rosario marchará una vez más contra la violencia machista

Ni Una Menos: marcharán este miércoles en Rosario

 Se realizarán jornadas en Plaza San Martín (3 de junio), y en el Punto Violeta (Fornieles 648) los días 18 y 19 de junio con diferentes enfoques.

Junio violeta: Villa Gobernador Gálvez planificó actividades en el marco de un nuevo aniversario de "Ni una menos"

Ni Una Menos prepara concentraciones en distintos puntos del país

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Lo último

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Agroactiva 2026: nuevas líneas de crédito para la producción, plato fuerte de la muestra

El gobernador Pullaro y los ministros Olivares y Puccini presentarán este miércoles las renovadas líneas, que no son solo para el campo

Agroactiva 2026: nuevas líneas de crédito para la producción, plato fuerte de la muestra
La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Losada: Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores
Política

Losada: "Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores"

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos
La Ciudad

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Ovación
Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón
Ovación

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Lionel Scaloni paró un equipo en la antesala al amistoso con Honduras

Lionel Scaloni paró un equipo en la antesala al amistoso con Honduras

Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Policiales
Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la Terminal de Ómnibus

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la Terminal de Ómnibus

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

La Ciudad
Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses
La Ciudad

Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

Denuncia sobre sexo en un avión: Ojalá que haya una cámara para que esto aclare

Denuncia sobre sexo en un avión: "Ojalá que haya una cámara para que esto aclare"

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima repetido de neblina
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima "repetido" de neblina

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial
Política

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial

Fue la peor charla técnica: revelaciones sobre la previa de la final de Qatar
Ovación

"Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Milei denunció que la izquierda buscará sembrar el miedo en 2027
Política

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta
Economía

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado
Policiales

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo
Información General

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat
Política

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo
Información General

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo

Un chico de 5 años halló un arma en un bolso frente a un jardín de infantes
Policiales

Un chico de 5 años halló un arma en un bolso frente a un jardín de infantes

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo
La Ciudad

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes
Policiales

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida
La ciudad

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura

Para el gobierno santafesino, el dato de Pullaro anula el relato de Perotti
Política

Para el gobierno santafesino, "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34
La ciudad

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34