Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

El 3 de junio de 2015, a pocos días del femicidio de Chiara Páez, el Monumento a la Bandera se llenó de mujeres en la primera manifestación con la consigna

Cómo fue la primera marcha de "Ni Una Menos" hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.

Cómo fue la primera marcha de "Ni Una Menos" hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.

"Ellas marcharon. Chicas, adultas y más que adultas. Con sus madres, con sus amigas, con sus hijos y sus hijas". Así comenzó la crónica de La Capital que 11 años atrás narró lo que fue la primera manifestación en Rosario bajo la consigna "Ni Una Menos" . Este miércoles, como cada 3 de junio desde entonces, se repetirá la movilización que con el tiempo se convirtió en uno de los movimientos sociales más masivos del país. Las demandas que impulsan la jornada, siempre vinculadas a la violencia de género, se mantienen en un contexto preocupante por femicidios recientes.

Cómo fue la primera marcha de "Ni Una Menos" hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.

Aquel 3 de junio de 2015 la primera marcha de "Ni Una Menos" se organizó al calor de la conmoción social que había dejado el femicidio de Chiara Páez apenas unas semanas antes . La adolescente de 14 años estaba embarazada y fue asesinada en Rufino por su novio de 16 años.

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Decenas de organizaciones feministas se movilizaron en todo el país con ese caso reciente a la cabeza pero con miles más que para entonces engrosaban las estadísticas de casos de violencia de género. En Rosario, miles de mujeres coparon el Monumento a la Bandera en un acto que fue histórico para el movimiento feminista.

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A 11 años de aquel suceso este miércoles se realizará una nueva marcha, convocada a las 15.30 en la plaza 25 de Mayo. La movilización partirá a las 16 hacia la plaza San Martín, donde se realizará el acto central. Este año, además de los casos de violencia de género registrados desde la última edición, la manifestación estará atravesada por casos de femicidios recientes como lo fue el de Agostina Vega en Córdoba.

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"Es una forma de comprometerse y de enseñarle a mi hija que no hay que esperar que nos pase para salir", contó a La Capital hace 11 años Carina, entonces de 45 años, quien estaba acompañada de su hija de 8. La imagen de mujeres acompañadas de niñas se repitió en cada edición de la marcha y así toda una generación de chicas crecieron como protagonistas de las movilizaciones desde hace más de una década.

Los números detrás del reclamo

Según datos de la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina.

La organización calcula además que durante ese período ocurrió un femicidio cada 31 horas.

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Las estadísticas incluyen femicidios vinculados, transfemicidios y travesticidios registrados en todo el país.