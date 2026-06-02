El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda Bergonzi: "Hablan cualquier cosa"

La "sanadora" católica que tuvo conflictos con la Iglesia se mostró en una foto junto a dos referentes del partido UNO. ¿Se viene el ingreso al mundo político?

El líder del partido evangélico UNO, Walter Ghione , deslizó que la rosarina a la que se le atribuyen poderes de sanación, Leda Bergonzi , podría sumar en el espacio político . La frase se da luego de la foto que se sacaron juntos donde también estuvo el concejal rosarino, Pablo Gavira . Además la defendió de los cuestionamientos sobre algún tipo de lucro de su servicio religioso.

"Ayer no hablamos de ningún tipo de candidatura. Estamos lejos de esa instancia, pero toda persona con el trabajo de Leda para mí sería muy bueno que ocupe un espacio político ", comentó en El primero de la mañana por LT8.

Luego comentó, sin entrar en detalles de una eventual postulación electoral: " Nosotros buscamos trabajar juntos cuestiones netamente sociales. Nos interesa el desarrollo que ha adquirido en este tiempo. Ella ayuda a mucha gente en situación vulnerable más allá de la contención espiritual. En eso me parece que podemos trabajar en conjunto".

Leda Bergonzi y la política

Después de tomar una gran repercusión y de tener que trasladarse de espacios religiosos eclesiásticos, como la Catedral Nuestra Señora del Rosario a predios masivos como la ex Sociedad Rural y el Salón Metropolitano, Leda fue cuestionada por la Iglesia y por supuestas intenciones de lucro de sus actividades de sanación.

En primer lugar el Arzobispado rosarino le prohibió sus prácticas al asegurar que la imposición de manos que realizaba solo se reserva a los apóstoles. Se sumó una denuncia por estafa de su exproductor, una de la diputada provincial Amalia Granata por supuestamente recibir dinero de la administración provincial para shows y una tercera acusación de la ONG anti sectas Libre Mentes.

leda ¿Leda Bergonzi da el salto a la política?

Ghione la defendió. Respecto a la desvinculación de la Iglesia Católica sostuvo: "Es lógico que una religión con tantos años y con esa estructura no encaje su trabajo. Es lógico que haya tomado esos recaudos. Lo importante es lo que le llegue a la gente. Es bueno que en tiempos de crisis la fe sea un sustento".

Respecto a las denuncias argumentó que "la masividad la expone a que hablen cualquier cosa". "Cuando se habla de alguien y hay ese tipo de comentarios es salir de ahí y ver que está haciendo y yo personalmente me crucé con un montón de testimonios que salieron de una situación mala o tuvieron una contención espiritual con ella. Que una persona común que haya ayudado a mucha gente es positivo".

"No nos queremos dejar llevar simplemente por comentarios sin sustento. Ella no es religiosa, no representa a una religión en particular más allá que profese el culto católico", sumó.