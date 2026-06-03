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Viral pero frustrado: Tim Payne sufrió una goleada tras caer Nueva Zelanda ante Haití

El defensor del conjunto neozelandés, que es furor en la Argentina y otras partes del mundo, sólo jugó el primer tiempo en la dura derrota de su equipo

3 de junio 2026 · 08:48hs
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Tim Payne se llevó toda la atención en el amistoso que disputó su selección ante Haití.

Tim Payne se llevó toda la atención en el amistoso que disputó su selección ante Haití.

En la antesala al Mundial 2026, el seleccionado de Haití -que compartirá grupo con Brasil- le dio un gran golpe a su par de Nueva Zelanda al vencerlo por un contundente 4 a 0 en un encuentro amistoso de preparación disputado en los Estados Unidos, pese a la presencia del jugador que se convirtió en popular de un día para otro: Tim Payne.

Más allá del abultado resultado a favor del combinado caribeño, la atención de las redes sociales en Argentina y en otras partes del mundo estuvo centrada de manera exclusiva en un nombre propio: el futbolista neozelandés que se convirtió en un inesperado fenómeno viral.

El defensor (32 años), que cuenta con una particular "hinchada" digital en el público argentino, sumó minutos como titular -fue reemplazado en el entretiempo- y alternó buenas y malas en una tarde para el olvido de la última línea de los All Whites. Es un futbolista que alcanzó una fama inesperada, pero con un juego terrenal y lejos de lo sobresaliente.

Tim Payne en acción

El partido comenzó cuesta arriba para la defensa oceánica y, desafortunadamente para el furor de las redes, el primer grito de la tarde caribeña nació de una jugada que lo tuvo al jugador viral en el foco de la escena: los atacantes de Haití lograron romper el marcador tras dejar en el camino a Payne con una lucida gambeta.

>>Leer más: Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

A pesar del golpe inicial, el futbolista neozelandés tuvo su momento de reivindicación sobre la media hora cuando la ofensiva haitiana hilvanó una jugada de peligro que estuvo a punto de estirar la ventaja, pero en esta oportunidad Tim Payne reaccionó a tiempo sobre la línea y logró rechazar el balón cuando la pelota estaba por ingresar al arco.

Embed - Haití 4-0 Nueva Zelanda TIM PAYNE y NUEVA ZELANDA CAEN ante Haití ¿Y el futbol chamPAYNE? | Resumen

Tras el descanso, el DT del conjunto oceánico optó por realizar modificaciones en el equipo y Payne no salió a jugar el segundo tiempo. Lejos de tratarse de un castigo por el desarrollo del juego, la variante se debió estrictamente a una planificación del cuerpo técnico para dosificar las cargas físicas del defensor.

>>Leer más: Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Cabe destacar que el debut de Nueva Zelanda en el Mundial está pautado para pocos días después del inicio oficial del certamen, que dará su inicio el próximo 11 de junio. Mientras tanto, en Argentina sus seguidores virtuales ya tachan los días para volver a verlo en acción en la cita mundialista.

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