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Lionel Scaloni confía en una base campeona para una selección argentina que hace historia mundial

Argentina es el seleccionado que más futbolistas campeones repitió para la defensa de un título mundial. “Siguen vigentes”, explicó el entrenador

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

3 de junio 2026 · 06:10hs
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Enzo Fernández

Enzo Fernández, revelación en Qatar y buscará seguir haciendo historia en la selección argentina.

Ningún seleccionado argentino que fue campeón del mundo mantuvo tantos futbolistas al Mundial siguiente de la coronación como sucederá con el plantel conducido por Lionel Scaloni. Y eso no es todo. En la historia, jamás ninguna otra selección mantuvo tan alto porcentaje de futbolistas para defender un título del mundo.

Para el entrenador pujatense, existen motivos para conservar el 65,38 por ciento de la base de la selección argentina que dio la vuelta olímpica en Qatar 2022.

En la cancha se comprobará en qué medida fue una determinación acertada, considerando además que tiene cerca de una decena de lesionados, algunos de los cuales llegarán con lo justo al inicio de la competencia oficial.

Poco recambio en la selección argentina

Cuatro años es un tiempo prolongado en la vida futbolística de cualquier jugador. Mantenerse en un nivel similar es complejo. Por eso es frecuente que un plantel que obtiene un título del mundo se renueve al Mundial posterior.

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En la selección argentina, esto no sucedió. El recambio del que se habló una vez conseguido el título en 2022 fue menor. Para Scaloni, existen méritos para que la mayoría de los campeones en Qatar fueran citados nuevamente.

Lionel Scaloni explicó por qué los mantuvo

“La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro de la cancha no rinda. No es solo cuestión de edad”, explicó Scaloni a la señal DSports sobre los futbolistas que decidió que continúen en el plantel para el Mundial.

“No hemos encontrado ese bajón de tensión (en los que venían jugando). Siempre querían más. Por qué cambiar si se merece estar. Sumado a que la edad de algunos es justa para repetir Mundial, y los que son mayores, caso Otamendi, rinden como si tuvieran tres años”, añadió.

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Nicolás Otamendi fue destacado por Lionel Scaloni.

Nicolás Otamendi fue destacado por Lionel Scaloni.

“Estos jugadores están convocados porque siguen vigentes, no por ser campeones del mundo”, fue otra de las recientes declaraciones de Scaloni.

El alto porcentaje de jugadores que siguieron

Los 17 futbolistas que vuelven a estar en la selección, integrada por 26 futbolistas, representan el 65,38 por ciento del plantel campeón del mundo en Qatar.

En comparación, el 50 por ciento (11 jugadores de 22) del plantel campeón del mundo en Argentina 1978 se repitió en España 1982. Mientras que fue menor el porcentaje entre la conquista de México 1986 y el subcampeonato del mundo en Italia 1990: 31,81 por ciento (7 de 22).

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Los campeones de Qatar que buscarán reeditar el título en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos son: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Lautaro Martinez Messi seleccion argentina
Lautaro Martínez y Lionel Messi, campeones en Qatar 2022, irán por la defensa del título.

Lautaro Martínez y Lionel Messi, campeones en Qatar 2022, irán por la defensa del título.

Antes del comienzo del Mundial de Qatar, Scaloni recibió varios lesionados. Parecido a la actualidad. Incluso se encontró con la desagradable determinación de tener que desafectar a Nicolás González, por un desgarro, quien ahora sí podrá estar, y Joaquín Correa, debido a una tendinitis. Fueron reemplazados por Ángel Correa y Thiago Almada.

Previamente se le comunicó a Gio Lo Celso, quien había sido operado por lesión, que no se encontraría entre los convocados.

Tuvo otros que se incorporaron al plantel en Qatar con distintas dolencias y sobre los cuales hubo que prestarles mayor atención para analizar si se encontraban en condiciones de jugar y cuánto se los podía exigir: Ángel Di María, que había sufrido un desgarro en Juventus, Cuti Romero, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Paulo Dybala y Alejandro Gómez.

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Ángel Di María se recuperó de una lesión, jugó el Mundial de Qatar y fue decisivo.

Ángel Di María se recuperó de una lesión, jugó el Mundial de Qatar y fue decisivo.

“Intentaremos que no pase lo de Qatar. No está bueno dar de baja un jugador y decirle que se tiene que ir porque no lo vemos bien o porque no va a cumplir los plazos para recuperarse”, planteó Scaloni sobre los motivos por lo que no terminaba de confirmar la lista oficial para el Mundial 2026, unas horas antes de que la diera a conocer.

Otra vez con varios lesionados

Pero la historia de Qatar se repite. Scaloni recibió en Kansas a 10 futbolistas afectados por distintas lesiones. Faltando tan poco para el debut mundialista, es una preocupación.

Por eso, un primer alivio es que desde este lunes entrenaron con normalidad dos de ellos: Cuti Romero y Julián Alvarez. El zaguero y el delantero se recuperaron de un esguince en el ligamento lateral de la rodilla y de tobillo, respectivamente.

>> Leer más: El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

Seguirá a la espera de Messi (sobrecarga muscular), Dibu Martínez (fractura dedo anular de la mano), Paredes (contractura), Montiel (desgarro), Molina (desgarro), Nico González (desgarro), Nico Paz (traumatismo de rodilla) y Almada (sobrecarga).

Montiel es el más complicado. Los demás posiblemente lleguen al partido del debut contra Argelia el 16 de junio.

La evolución de los lesionados y el resultado final del seleccionado argentino en Qatar fue perfecto. La actual expectativa es que ahora todo sea igual.

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