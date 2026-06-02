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Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

El incidente se produjo el lunes a la noche en Conesa al 6400, en la zona oeste de Rosario. La víctima está fuera de peligro

2 de junio 2026 · 08:07hs
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El muchacho detenido por balear a un joven en zona oeste. Acusó a su hermano de ser el agresor

Foto: Policía de Santa Fe.

El muchacho detenido por balear a un joven en zona oeste. Acusó a su hermano de ser el agresor

Un incidente de abuso de armas se produjo en la noche del lunes y dejó como saldo a un muchacho de 20 años con heridas de balas en las piernas y a otro de casi su misma edad detenido como presunto agresor.

Según fuentes oficiales, al ser detenido el sospechoso acusó a su hermano de ser el autor del disparo y de haberse llevado el arma, pero quedó preso igual.

Fuentes oficiales indicaron que todo sucedió cerca de las 19.30 en Conesa al 6400, en la zona oeste de Rosario. Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a ese lugar tras una denuncia a la Central de Emergencias 911 que indicaba que allí había ocurrido un hecho con una persona herida de arma de fuego.

Qué dijo el muchacho baleado

Al llegar al lugar, los agentes hallaron a la persona herida, Agustín T., de 20 años, quien presentaba lesiones de bala en las rodillas. El muchacho identificó a los autores de los disparos a los hermanos Román C. y Ricardo C., quienes ya habían huido del lugar.

>> Leer más: Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Agustín T. fue trasladado poco después en ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se constató que las heridas no ponían en riesgo la vida. Mientras tanto, voceros oficiales señalaron que efectivos del Comando Radioeléctrico, en base al testimonio de la víctima y en un patrullaje por la zona de Tupac Amaru y Campbell detuvo a Ricardo C.

Según la versión policial, Ricardo no dudó en culpar a su hermano Román como autor del disparo y ser quien se llevó el arma de fuego, pero igual quedó detenido en la seccional 12ª.

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