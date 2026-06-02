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Más que una pelea laboral: una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo

Una mujer de 46 años discutió con un compañero de trabajo en Córdoba, pero no quedó en un cruce de palabras sino que aprovechó la soledad para colocar raticida en el termo del hombre

2 de junio 2026 · 17:30hs
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Una pelea en una carnicería terminó con un intento de envenenamiento

Una pelea en una carnicería terminó con un intento de envenenamiento

Una mujer intentó envenenar con un raticida a un compañero de trabajo en la localidad cordobesa de Corral de Bustos, a casi 200 kilómetros de Rosario. El incidente ocurrió el pasado viernes tras una pelea entre los empleados y quedó registrado por las cámaras de seguridad. La justicia de Córdoba dispuso la detención de la victimaria.

Las tensiones en los lugares de trabajo existen, pero a veces pasan los límites a tal punto de atentar contra la vida. Una discusión laboral pasó a mayores en una carnicería de Corral de Bustos cuando una mujer de 46 años le colocó una pastilla raticida en la bebida de un compañero de trabajo.

Según las versiones, la victimaria había quedado enojada con un compañero de trabajo y aprovechó un momento donde quedó sola para contaminar el termo del hombre. Además, realiza otros movimientos para disimular que trabajaba y volvió a batir el recipiente para lograr que se mezcle el veneno con el agua.

Facundo, propietario del comercio El Señor de los Novillos, habló en Donaji Diario Digital tras el hecho y aclaró: “El envenenamiento fue en el agua caliente, pero no tocó la carne. La Municipalidad controló la carne”.

Sobre la pelea entre sus empleados, Facundo señaló: “No hubo violencia, ni bullying. Esta chica cometió esta locura, no sabemos por qué ni cómo. Ya no trabaja acá”.

Los mates mortales

El hombre preparó su mate y volvió por su termo. Cebó el mate y tomó algunos tragos, pero empezó a sentirse mareado y se descompuso: náuseas, diarrea y vómitos. Rápidamente la víctima llamó a emergencias y luego se dirigió a un sanatorio donde le diagnosticaron un grave cuadro de intoxicación.

Los médicos lograron estabilizarlo y comenzaron a interrogarlo sobre las últimas ingestas, ya que el malestar fue repentino. Un compañero de la carnicería advirtió que la mujer había tenido movimientos extraños y dio aviso.

La mujer quedó expuesta por las filmaciones de la cámara de seguridad donde se la ve colocar el veneno en el termo, para despistar a sus compañeros camina entre bateas con pollos.

Allanamientos y detención

De inmediato la policía de Córdoba se hizo presente en el lugar y la justicia solicitó la detención de la mujer por “lesiones leves calificadas en grado de tentativa" por envenenamiento. Si bien las filmaciones muestran todo su accionar, la mujer quedó detenida en forma preventiva, pero fuentes judiciales explicaron que por el delito que se le imputa puede ser excarcelada, dado que no fue acusada por intento de homicidio.

La justicia logró un reporte médico donde se confirmó la intoxicación por posible ingesta de raticidas. Ante esto pidió secuestrar el termo y el mate para realizarle pericias más exhaustivas.

La dueña de la carnicería fue quien radicó la denuncia y permitió la intervención de la División Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba. Se realizaron una serie de allanamientos en la casa de la acusada donde secuestraron su celular y sustancias compatibles con raticida.

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