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Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Con casi cuatro décadas de historia, el espacio sufre por una deuda del gobierno nacional. "¿Qué va a pasar con los chicos?", se preguntan desde la institución

2 de junio 2026 · 12:00hs
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Crisis en discapacidad. La asociación civil sin fines de lucro Alas

Crisis en discapacidad. La asociación civil sin fines de lucro Alas, al borde del cierre por el recorte que impuso el presidente Milei

La crisis en el sector de discapacidad agravó la situación del centro de día de la Asociación Civil Alas y peligra su continuidad. La institución, que tiene una historia de 38 años, atiende a 30 adultos jóvenes y también brinda contención a sus familias y sirve de nexo con centros de salud si el caso lo amerita

Marina Tur, coordinadora de la institución de zona sur al que asisten 30 personas con discapacidad, admitió que por la deuda que tiene el programa Incluir Salud, en agosto “no se podrán atender a 30 chicos y sus familias”.

En declaraciones a LT8, Tur definió: “La situación es bastante crítica. Contamos hasta julio que vamos a permanecer con nuestras actividades. Por la deuda que tienen el plan Incluir Salud, que depende del gobierno nacional, creemos que en agosto no podremos abrir las puertas de la institución ni brindar los servicios a los chicos”.

Cuántas personas con discapacidad concurren a Alas

Tur precisó que la institución le brinda atención “a 30 chicos y a sus familias. Acuden a talleres terapéuticos referidos a áreas como el arte, deporte, cuestiones laborales, al vínculo con la sociedad, de autonomía e independencia. Estamos hablando de jóvenes adultos. Uno de nuestros objetivos es acompañarlos y prepararlos para lo que es vivir el día a día”.

Destacó que la Asociación Civil Alas cuenta con el apoyo de “26 profesionales, que incluyen equipos terapéuticos, administrativos y auxiliares de cocina. Somos 26 personas que vamos a perder nuestros puestos laborales”.

>> Leer más: Discapacidad: pacientes reunidos en Rosario advierten que se viene un "enorme retroceso"

Tur recordó que el programa Incluir Salud dependía de la Administración Nacional de la Discapacidad (Andis), organismo que fue disuelto por el presidente Javier Milei tras las denuncias por corrupción que involucraron a su titular, Diego Spagnuolo. Desde entonces, las atenciones de la ex Andis fueron tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

A cuánto asciende la deuda por Incluir Salud

“A grandes rasgos, la deuda desde noviembre pasado llega a casi 90 millones de pesos. Hace unos días recibimos lo que consideramos una burla, un pago del mes de enero de 2026, pero sin una respuesta de lo que sucederá con lo adeudado en noviembre/diciembre de 2025. Ese pago es mínimo, no se acerca ni a la mitad de la deuda total que estamos sosteniendo. Lamentablemente, no hay manera de ver un futuro que no sea el de cerrar las puertas”, remarcó.

El 1º de junio la institución cumplió 38 años. Somos una asociación civil sin fines de lucro creada en 1988. “Hace 38 años que la Alas está de pie. Todos estos años apoyando y sosteniendo a personas con discapacidad intelectual, acompañando también a las familias de esos chicos. Hacemos conexiones con centros de salud para el tratamiento de nuestros chicos. Hay muchísimo trabajo que se realiza de este lado”, expresó Tur.

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La coordinadora de Alas se preguntó, con toda esta situación como telón de fondo, “dónde van a quedar esos chicos, qué sucederá con ellos. Sentimos angustia por lo que vendrá. En ningún momento estuvimos en contra de los controles o las auditorias, ya que son importantes. El problema fue el modo en que se realizaron las auditorías. Como trabajadores tuvimos que empezar a averiguar dónde estaban las notificaciones de las auditorías en distintas partes de Rosario, si coincidía o no con los domicilios actualizados. Fue caótico”.

Apoyo a la declaración de emergencia en discapacidad

“La primera semana de mayo tuvimos una reunión institucional con familias y trabajadores para exponer en concreto la situación. A partir de esa fecha hemos tenido distintos encuentros. La semana pasada tuvimos una asamblea con otras instituciones, otras familias y otros trabajadores. Se puso de manifiesto la necesidad de apoyar un proyecto de ley de emergencia en discapacidad del diputado provincial Carlos Del Frade. La propuesta es acompañar a las distintas instituciones” .

>> Leer más: Crisis en discapacidad: estiman que hay una decena de instituciones terapéuticas que cerraron sus puertas

Tur trazó un panorama incierto para la institución, aunque guarda algunas esperanzas. “Creemos que algo vamos a poder hacer, y que alguien nos va a escuchar. La institución transitó crisis en diferentes épocas, se sostuvo en la pandemia del coronavirus (algo de impacto mundial) y así y todo pudimos salir adelante. Hoy no vemos un panorama favorable y no vemos una solución. Necesitamos tener una respuesta a corto plazo, sino las puertas se cerrarán”.

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