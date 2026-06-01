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Panorama Central: Ignacio Ovando junto a Scaloni, Jaminton Campaz con Lorenzo y Agustín Sández no viaja

Ignacio Ovando llegó a Kansas, Jaminton Campaz con Colombia y Agustín Sández no fue citado por Alfaro. Carlos Quintana, a Riestra. Esto pasa en Central

1 de junio 2026 · 21:44hs
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Luca Raffin y Giovanni Cantizano parecen estar fotografiando a Ignacio Ovando

Luca Raffin y Giovanni Cantizano parecen estar fotografiando a Ignacio Ovando, antes del partido de Central ante Estudiantes. Viajó después.

Central finalizó el semestre y empezó unas merecidas vacaciones que se prolongarán por dos semanas al menos, tras lo cual se pondrá a trabajar pensando en el torneo Clausura. A la vuelta, uno de los que no estará será Carlos Quintana, como tampoco Jaminton Campaz. Probablemente Ignacio Ovando también se tomará unos días y el que seguro se presentará será Agustín Sández, que no irá al Mundial.

El club no informó cuándo retornará Central a los entrenamientos pero todo indica que lo hará en la tercera o cuarta semana de junio. El torneo Clausura no tiene fecha de iniciación, pero sería de la segunda quincena de julio en adelante.

En principio, habrá dos semanas plenas de licencia para el plantel canalla y una más para empezar con las activaciones cada uno por su cuenta. Después sí, el plantel se juntará para los trabajos conjuntos con miras al segundo semestre. Hoy por hoy, con Jorge Almirón al mando pese a algunos rumores en contrario.

El que seguro no estará en Central

El que sin dudas no estará cuando el plantel regrese al trabajo será Carlos Quintana. Al veterano zaguero central se le vencía el contrato el 31 de diciembre y se rescindió antes de común acuerdo para que sea anunciado en su nuevo club.

>>Leer más: Quintana se despidió de Central y ya firmó con otro club del fútbol argentino

Desde antes del viaje a Córdoba para los 16avos de final de la Copa Argentina, se sabía que Quintana no continuaría y sería la primera baja del plantel. Por eso hace varios días que la negociación con Deportivo Riestra estaba en marcha y este lunes se anunció.

Es más, el defensor que en febrero cumplió 38 años, aseguró su continuidad por un año y medio con el Malevo, hasta diciembre de 2027.

Los que se unirán más tarde

Los que casi con seguridad no volverán al trabajo cuando Central empiece la pretemporada serán Ignacio Ovando y, sobre todo, Jaminton Campaz.

En el caso del juvenil, porque no empezó el descanso, ya que después de la derrota por Copa Argentina en el Kempes, empezó un raíd desde Córdoba y Ezeiza que lo llevaba hasta Kansas, en la tarde-noche argentina del lunes.

Ovando se unía a la selección nacional que dirige Lionel Scaloni, que en dos semanas iniciará la defensa de la Copa del Mundo, para trabajar junto a ellos y estar presente tal vez en alguno de los dos amistosos programados antes del debut con Argelia, del martes 16.

La selección enfrentará el sábado a Honduras, a las 21 horas en el Kyle Field de Texas. Mientras que el martes 9 se medirá con Islandia a partir de las 22, en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y ahora se vienen los playoffs

La situación de varios jugadores recuperándose de lesiones musculares, tal el caso del mismo Lionel Messi, decidió a Scaloni a citar a varios juveniles profesionales para los entrenamientos y para que algunos de ellos inclusive puedan ir al banco en esos amistosos.

En principio, después de esos encuentros informales, Ovando estaría volviendo a la Argentina para iniciar un período de descanso que por supuesto necesita.

Mientras que obviamente Jaminton Campaz estará totalmente abocado a la selección de Colombia que vuelve a un Mundial y jugará el miércoles 17 con el debutante Uzbekistán, el martes 23 ante otro novato, República del Congo, cerrando el sábado 27 con Portugal.

Y Colombia se despedía este lunes de su público en El Campín de Bogotá, en un amistoso ante Costa Rica. Con Campaz en el banco.

Sández se queda en casa

El que tenía alguna esperanza de ir al Mundial era Agustín Sández, pero Gustavo Alfaro dio la lista y no lo convocó. El lateral izquierdo canalla, nacionalizado paraguayo, estaba en la prelista de 55 jugadores pero a la hora del corte definitivo, el exDT canalla no lo incluyó.

Ahora, solo alguna lesión de último momento que derive en una baja puede darle la chance, ya que para eso sí o sí debía estar en la prelista.

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