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Mundial 2026: qué números usarán los 26 jugadores de la selección argentina

Se conocieron los dorsales de los futbolistas elegidos por Lionel Scaloni. Quiénes debutarán, qué cambios habrá y quién heredó la camiseta 11 de Ángel Di María

3 de junio 2026 · 09:59hs
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La selección argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia en el Mundial 2026

La selección argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia en el Mundial 2026

Mientras la selección argentina continúa con su preparación en Kansas para el Mundial 2026, Lionel Scaloni definió los números de camiseta que utilizarán los 26 futbolistas convocados, en una nómina que mantuvo gran parte del plantel campeón en Qatar pero sumó nuevas caras.

Con Lionel Messi como capitán y el tradicional número 10, el plantel campeón del mundo afrontará una nueva Copa del Mundo con varias novedades en la numeración. Entre ellas aparecen los dorsales de los ocho debutantes mundialistas, el cambio de número de Lisandro Martínez y el nuevo dueño de la emblemática camiseta 11 que dejó Ángel Di María.

El seleccionado nacional debutará el próximo martes 16 de junio frente a Argelia. Luego, se medirá ante Austria el lunes 22 de junio y finalizará su participación en la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio.

De los 26 futbolistas convocados por Scaloni, ocho disputarán por primera vez una Copa del Mundo: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

Entre los nuevos seleccionados con respecto a la consagración en Qatar 2022, Barco llevará la camiseta número 8, dorsal que utilizó Marcos Acuña en el último tiempo. Además, la figura del Como Nicolás Paz lucirá la 18 que había portado Guido Rodríguez, mientras que José Manuel López heredará la número 21 que quedó vacante tras la ausencia de Paulo Dybala.

Por su parte, Juan Musso usará la camiseta número 1 en reemplazo de Franco Armani, Giuliano Simeone tendrá la 17 de Papu Gómez y Nicolás González vestirá la 15 en lugar de Ángel Correa. En defensa, Leonardo Balerdi ocupará el dorsal número 2, mientras que Facundo Medina llevará la 25.

>> Leer más: ¿Cábala o coincidencia? La selección argentina ya sabe qué camisetas usará en la fase de grupos

Entre los futbolistas que fueron campeones del mundo, solo Lisandro Martínez modificará su numeración. El defensor de Manchester United dejó la camiseta 25 que utilizó en la anterior cita mundialista y pasará a vestir la número 6, dorsal que quedó libre tras la no convocatoria de Germán Pezzella.

Una de las mayores expectativas giraba en torno al nuevo dueño de la camiseta número 11, utilizada por Ángel Di María durante la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, el dorsal quedó en manos de Giovani Lo Celso. En un cambio 100% ADN Central, el mediocampista no había participado de la última Copa del Mundo por una lesión y ahora tendrá la oportunidad de vestir uno de los números más emblemáticos del seleccionado argentino.

Los números de la selección argentina para el Mundial 2026

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Lisandro Martínez
  7. Rodrigo De Paul
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Giovani Lo Celso
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. José Manuel López
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina
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