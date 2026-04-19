La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María volvió a la cancha después de dos partidos de ausencia

Jorge Almirón lo dejó en el banco pero en el complemento Ángel Di María saltó a la cancha. No jugaba desde Independiente del Valle

19 de abril 2026 · 23:01hs
Ángel Di María entró promediando el segundo tiempo ante Sarmiento. Estuvo ausente en los dos partidos anteriores en Central.

Marcelo Bustamante

Ángel Di María entró promediando el segundo tiempo ante Sarmiento. Estuvo ausente en los dos partidos anteriores en Central.

Ángel Di María venía con algunos vaivenes físicos y por eso no jugó tanto en los últimos tiempos, como lo hizo el año pasado o en este 2026 hasta el clásico. Su último encuentro en Central fue ante Independiente del Valle y ahora volvió a jugar desde el banco ante Sarmiento, tras ausentarse ante Huracán y Libertad de Paraguay.

Desde que regresó a Central, Di María fue un relojito. Jugó todos los partidos el año pasado, menos en la última fecha ante Independiente en Avellaneda, cuando ya Central había asegurado el primer puesto en la tabla general.

Y estuvo siempre hasta el clásico, que lo jugó de titular, pero sin estar en plenitud, ya que había sentido una molestia en el aductor izquierdo. De hecho ese día hizo el gol y salió, sin patear córners ni tiros libres.

Las ausencias y pocas presencias de Ángel Di María

Se ausentó en la visita a Argentinos Juniors y volvió para el segundo tiempo ante Banfield, donde volvió a ser clave. Luego viajó a Mendoza, pero fue al banco y no entró ante Independiente Rivadavia. Para la fecha siguientes, antes del debut en la Copa Libertadores, se lo cuidó ante Atlético Tucumán.

>>Leer más: Central va con lo mejor que tiene a mano ante Sarmiento y con Di María al banco

En el 0-0 con los ecuatorianos la buena noticia fue que completó el partido, pero las ausencias ante Huracán en el Ducó y, sobre todo, en Paraguay ante Libertad —donde ni siquiera viajó— encendieron alarmas.

Finalmente, ante Sarmiento fue concentrado, fue al banco y entró promediando el segundo tiempo por Guillermo Pol Fernández. A los pocos minutos que entró, Jonatan Gómez empató y hubo que remarla.

Di María tuvo dos buenas apariciones, asistiendo a Campaz por izquierda, aunque el centro del colombiano rebotó y no tuvo incidencia. Y al toque, tras recibir de Franco Ibarra, hizo malabares para acomodar su zurdazo y pasó al lado del palo derecho.

Esta vez no hubo magia, que quedó para Vicente Pizarro, al que le quedó el rebote del final para el 2 a 1. Ahora habrá que ver si Di María estará el viernes en Río IV, algo difícil porque el martes siguiente Central jugará en Venezuela por Copa Libertadores.

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