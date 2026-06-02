La Capital | Ovación | Central

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Las esquirlas de la derrota ante Estudiantes cayeron sobre el DT. El cierre del semestre dejó un clima agitado, con números que lo avalan, pero sin garantías sobre su continuidad.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de junio 2026 · 19:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jorge Almirón declaró tras el partido que el semestre que tuvo Central fue muy bueno.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Jorge Almirón declaró tras el partido que el semestre que tuvo Central fue muy bueno.

En Central parece haberse puesto todo de patas para arriba en este último tramo del semestre. La eliminación en Copa Argentina a manos de Estudiantes provocó un cimbronazo y el principal apuntado es el entrenador Jorge Almirón. Al menos es la sensación que quedó flotando en el mundo de las redes sociales, el que, se sabe, muchas veces se utiliza para hacer catarsis y no es un indicativo de nada.

Pero todo eso que se piensa, se dice o se escribe es algo que se suma a algo que siempre estuvo más o menos claro en el mundo Central y tiene que ver con que Almirón nunca se metió de llenó en el corazón de los hinchas, amén de que los números que tiene le dan la derecha.

Pero claro, hay veces que los números no lo son todo y este parece ser uno de esos casos. Si Almirón quedó en el ojo de la tormenta es por esos partidos en los que el equipo debía mostrar un plus y no lo hizo.

A la espera de que las aguas se calmen

En medio de este panorama, hay versiones de todo tipo, pero nada en concreto. Por eso será necesario esperar algunos días para que las aguas se calmen y la dirigencia pueda hacer un análisis lo más coherente posible antes de tomar una decisión.

Almiro2SSM
Los jugadores de Central tuvieron una muy mala tarde en el Kempes en la derrota ante Estudiantes.

Los jugadores de Central tuvieron una muy mala tarde en el Kempes en la derrota ante Estudiantes.

Hoy los caminos a seguir no son muchos, apenas dos. Hay un respaldo total por parte del club hacia el entrenador o bien la decisión de meter un volantazo, lo que implicaría salir en busca de otro técnico. Es así de simple, sin medias tintas. Y nadie debiera sorprenderse ni ruborizarse por ello. Incluso en la conferencia de prensa pospartido al DT se le preguntó sobre si ese resultado podía poner en peligro su continuidad, a lo que el técnico respondió: “Yo siempre veo las cosas positivas y creo que hay muchas”.

>>Leer más: Central: los partidos mano a mano como visitante, un toque de atención para lo que viene

Hay un dato ineludible en medio del análisis y no es otro que esta comisión directiva, en especial aquellos integrantes de la misma que están encargados del fútbol, optó por la no renovación del contrato de Ariel Holan para ir en busca de otro cuerpo técnico, amparada en el pensamiento de que el equipo necesitaba un salto de calidad frente a determinados escenarios. Léase partidos trascendentes y de eliminación directa.

Esos números de Almirón a los que se hace referencia son simplemente eso, números, que pueden resultar amigables o no, depende del criterio de cada uno, pero son incontrastables.

Los números de Almirón en Central

El Canalla disputó 27 partidos con este cuerpo técnico y sobre 81 puntos posibles cosechó 50. Es decir, tuvo una eficacia del 61,7 por ciento. Una cifra que no muchos técnicos logran alcanzar después de un proceso de al menos seis meses.

Valle
En Ecuador, Central no pudo defender en primer puesto en el Grupo H de la Copa Libertadores

En Ecuador, Central no pudo defender en primer puesto en el Grupo H de la Copa Libertadores

En un escenario normal, no habría duda alguna sobre su continuidad, pero en Central hoy la cosa se vive de otra manera y la mirada crítica por parte de los hinchas está a la vista de todos.

Entre los grandes objetivos de este primer semestre, la Copa Libertadores tenía un rol preponderante. Y el equipo logró lo que se había planteado: la clasificación a los octavos de final. Es más, lo hizo una fecha antes del final de la fase de grupos. Pero claro, ese partido en Quito ante Independiente del Valle, en el que fue a defender el primer puesto en el grupo resultó una piedra en el zapato.

>>Leer más: Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Semifinalista en el Apertura

¿En el torneo Apertura? Central clasificó a las instancias finales con cierta holgura (en el medio ganó el clásico con autoridad y en condición de visitante) y llegó a jugar una de las semifinales, habiéndose sacado de encima primero a dos pesos pesado como lo son Racing e Independiente. Pero la floja actuación en el Monumental frente a River también fue otra piedra en el zapato. Los hinchas sintieron que al equipo le faltó competitividad.

RiverLV
Central viajó al monumental para enfrentar a River en el marco de la semifinal del torneo Apertura.

Central viajó al monumental para enfrentar a River en el marco de la semifinal del torneo Apertura.

Esa derrota no pareció una más, porque al partido siguiente se dio una situación que fue una especie de termómetro del sentimiento predominante. En el encuentro ante Universidad Central de Venezuela, por la Copa Libertadores, fue la primera vez que el público en el Gigante mostró su descontento con el entrenador. En todos los partidos anteriores, cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo, el nombre del técnico pasaba inadvertido. En esa ocasión no. Hubo una silbatina generalizada.

>>Leer más: Central: la peor despedida de un semestre que tuvo objetivos cumplidos y cuentas en rojo

El choque ante el Pincha, el peor

Y llegó este partido frente a Estudiantes que fue, a todas luces, el que peores sensaciones generó. La reprobación de los hinchas hacia el equipo al término del encuentro (los futbolistas se pusieron de cara a la popular, primero aplaudieron y después se quedaron varios minutos parados) fue un claro mensaje. Fue, quizá, el partido en el que Central menos competitividad mostró.

A partir de ahí la contundente sensación de descontento por parte de los hinchas, sin importar que haya habido objetivos cumplidos ni el respaldo de esos números anteriormente mencionados. Es más, el avispero se alteró aún más a la mañana siguiente (lunes), con las declaraciones de Carlos Quintana, quien dijo que su salida tenía que ver con que no se sentía valorado por el técnico y que en el tramo final de su carrera pretendía tener más continuidad.

Central tuvo un buen semestre, pero el final del mismo llegó con derrotas que parecieron detonar todo. Y las esquirlas que se esparcieron fueron hacia la figura de Almirón.

Noticias relacionadas
Luca Raffin y Giovanni Cantizano parecen estar fotografiando a Ignacio Ovando, antes del partido de Central ante Estudiantes. Viajó después.

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Quintana y Malcorra son dos de los jugadores más emblemáticos de Central en este siglo.

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Carlos Quintana se despidió de los hinchas de Central tras la derrota en Córdoba.

Quintana se despidió de Central y ya firmó con otro club del fútbol argentino

El festejo del equipo de Gustavo Sandrini tras la victoria en Marcos Juárez. Central vuelve a jugar con Argentino por los playoffs de la Liga Federal.

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Ver comentarios

Las más leídas

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Lo último

Newells: la reserva perdió con Independiente pero por ahora continúa arriba

Newell's: la reserva perdió con Independiente pero por ahora continúa arriba

Milei denunció que la izquierda buscará sembrar el miedo en 2027

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

La fiscal María Verónica Ballari podría ser suspendida por la Legislatura provincial por demoras en una causa de violencia de género
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse del gobierno por un pliego judicial
Política

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse del gobierno por un pliego judicial

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Policiales

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Fue la peor charla técnica: revelaciones sobre la previa de la final de Qatar
Ovación

"Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Ovación
Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Vóley: entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Vóley: entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Policiales
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

La Ciudad
Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario
La Ciudad

Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura

Para el gobierno santafesino, el dato de Pullaro anula el relato de Perotti
Política

Para el gobierno santafesino, "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34
La ciudad

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

Por Matías Loja
La Ciudad

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en 2026
Información General

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en 2026

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano
Policiales

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van
La Ciudad

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista
Policiales

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores
Información general

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing
Policiales

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista