Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en lo que va de 2026

Un informe nacional registró 105 víctimas de violencia de género entre enero y mayo. Santa Fe casi duplica la tasa nacional

En Argentina hubo un femicidio cada 34 horas en los primeros cinco meses de 2026

Un total de 105 mujeres y personas de la diversidad fueron asesinadas por motivos de género en Argentina entre el 1º de enero y el 30 de mayo de 2026. La cifra equivale a un femicidio cada 34 horas y vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia machista en el país.

Los datos surgen del último informe elaborado por el Observatorio de Violencias "Mercedes Pagnutti" , que relevó femicidios, lesbicidios, transfemicidios y travesticidios ocurridos durante los primeros 150 días del año.

El estudio registró una tasa nacional de 0,50 víctimas cada 100.000 mujeres y advirtió sobre una situación de "impunidad estructural" en la respuesta estatal frente a estos delitos.

Lejos de la idea de la violencia ejercida por desconocidos, el informe muestra que la mayoría de los crímenes ocurrió en ámbitos de confianza y cercanía.

El 57,1% de los asesinatos se produjo en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Además, en casi la mitad de los casos (48,6%), el femicida era la pareja o expareja de la mujer asesinada.

Los datos refuerzan una tendencia que se repite año tras año en los relevamientos sobre violencia de género: el principal riesgo continúa estando dentro del círculo íntimo de las víctimas.

El impacto sobre niñas y adolescentes

Uno de los aspectos que más preocupa al Observatorio es la cantidad de víctimas jóvenes.

Durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron diez femicidios de menores de 18 años. Entre ellas aparecen casos que conmocionaron al país, como el de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y el de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones.

Embed - Observatorio Mercedes Pagnutti on Instagram: " DATOS DE FEMICIDIOS, TRANS TRAVESTICIDIOS Y LESBICIDIOS ARGENTINA 2026 Entre enero y mayo de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina, 17 ocurrieron en la provincia de Santa Fe y 7 en la ciudad de Rosario. En 150 días, esto equivale a 1 una mujer o persona de la diversidad asesinada cada 34 horas. * Son 48 infancias huérfanas: los hijos e hijas que se quedaron sin madre. NO SON NÚMEROS, SON VIDAS. Descarga el informe completo en el link de la bio!" View this post on Instagram

En términos generales, las mujeres de entre 15 y 34 años concentraron el 35,2% de los crímenes registrados.

La violencia también dejó consecuencias sobre las infancias. Según el informe, al menos 48 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos asesinatos.

Santa Fe, entre las provincias con mayor tasa

El relevamiento ubica a Santa Fe entre las jurisdicciones con los índices más altos del país.

La provincia registró una tasa de 0,93 casos cada 100.000 mujeres, prácticamente el doble de la media nacional.

La situación es aún más preocupante en el departamento Rosario, donde se concentraron 10 de los 17 femicidios ocurridos en territorio santafesino. Allí la tasa ascendió a 1,43 casos cada 100.000 mujeres.

El informe incorpora además una particularidad que diferencia a Santa Fe de otras provincias: el 23,5% de los femicidios registrados estuvo vinculado a contextos de criminalidad organizada y narcotráfico.

El debate sobre las denuncias

Otro de los puntos abordados por el Observatorio está relacionado con las iniciativas legislativas que buscan sancionar las llamadas "falsas denuncias".

Frente a ese debate, la entidad señaló que el 62,1% de las víctimas que tenían antecedentes conocidos de violencia nunca había realizado una denuncia previa.

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Según el informe, el principal problema no radica en denuncias falsas sino en las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder al sistema judicial, sumadas al debilitamiento de programas de asistencia y acompañamiento.

Menos de la mitad de los agresores está detenida

El trabajo también analiza la situación judicial de los responsables de los crímenes.

Al cierre del relevamiento, apenas el 48,6% de los agresores se encontraba detenido. El resto corresponde a femicidas que se suicidaron después del crimen (14,3%), imputados que permanecían en libertad (15,2%) y personas prófugas de la Justicia (8,6%).

Desde el Observatorio advirtieron que las cifras representan un piso mínimo de casos, ya que existen dificultades para identificar todos los hechos con perspectiva de género y persisten problemas de subregistro y de clasificación judicial de los crímenes.

En ese contexto, remarcaron que la violencia machista continúa siendo una problemática estructural en Argentina y reclamaron políticas públicas sostenidas para la prevención, la asistencia y el acceso a la Justicia.