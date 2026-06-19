Mundial 2026: rumbo a Dallas, un viaje al corazón cowboy, siguiendo a la Scaloneta

Los hinchas argentinos se moverán este fin de semana desde Kansas a la ciudad donde Argentina enfrentará el lunes a Austria en un paisaje de película

En la llegada a Dallas los hinchas argentinos comprobarán que lo que vieron a lo largo del recorrido se va transformando.

Las imponentes autopistas estadounidenses entre Kansas y Dallas se llenarán este fin de semana de viajeros argentinos que irán a alentar a Argentina.

Argentina ya tuvo su debut en el Mundial en la ciudad de Kansas City, donde el pasado martes por la noche venció 3 a 0 a Argelia, con la tripleta histórica de Lionel Messi, donde deslumbró a la multitud que colmó el estadio de los Chiefs y, por TV, a todo el planeta también. Pero ahora la brújula de la selección cambia de dirección y apunta a la ciudad de Dallas, en el centro sur de los Estados Unidos, en el corazón de la cultura cowboy.

Es que el lunes, a las 14, en Dallas la selección enfrentará a Austria por la segunda fecha del grupo J, en un partido clave que puede determinar el pasaje directamente a los 16avos de final de la Copa del Mundo , a falta del tercer partido frente a Jordania (sábado 27 de junio, a las 23), que será en esta misma ciudad que se levanta a escala gigante, con autopistas que se superponen en varios niveles y torres que tienen cúpulas iluminadas que le hacen cosquillas al cielo.

Lo cierto es que los hinchas argentinos comenzarán a desandar este fin de semana la carretera desde Kansas a Dallas, un camino que ya realizaron por tierra los envidados del diario La Capital, en un viaje que demanda unos 825 kilómetros, donde el GPS marca 7 horas y media de traslado, pero en realidad son entre diez y doce horas, por el intenso tráfico que se presenta y por las obras viales que se están cumplimentando.

Un cambio de fisonomía urbana

Desde la tranquila y señorial Kansas City los argentinos se trasladarán a la majestuosa e impactante Dallas, hacia el sur de los Estados Unidos. El trayecto terrestre sirve para cruzar de manera vertical el enorme país norteamericano. La ruta es un laberinto de salidas y conexiones, donde la atención al GPS y las indicaciones de la compañera locutora de la aplicación es indispensable.

En el largo camino hay gran cantidad de centros comerciales, donde alrededor de los inmensos estacionamientos se abrazan restaurantes, despacho de comida rápida, grandes supermercados, farmacias e incluso centros de salud.

También son varias las escuelas y universidades de todos los niveles que tienen sus predios a la vera del camino y todas comparten algo en común: las canchas de béisbol en el patio, con las tribunas de aluminio, algunos food trucks alrededor, en esa postal típica que recrean las películas norteamericanas, ahora varias sin alumnos por el receso de verano.

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En la llegada a Dallas los hinchas argentinos comprobarán que lo que vieron a lo largo del recorrido se va transformando.

Imágenes hollywodianas

La carretera es una pista de autos de altísima gama, camionetas impactantes que hasta tienen seis ruedas (cuatro atrás y dos delanteras) y camiones que son moles rodantes que cuando hacen sonar la fuerte bocina alertan hasta al más desprevenido. Lo curioso es que en esos más de 800 kilómetros ninguna motocicleta transitó el camino y tampoco ningún ciclista se divisó en la traza.

En el trayecto el paisaje alternó montes de árboles bajos, campos sembrados y corrales de ganado. Es una zona del país en especial agropecuaria y hay varios puestos donde se exhiben y comercializan casas y cocheras prefabricadas, de fácil armado y similares a otra escala de las que se arman con legos.

Sin atravesar grandes ciudades en el camino entre Kansas City y Dallas, los poblados que se levantan al pie de la ruta se caracterizan por tener casas de madera de dos plantas, con un patio abierto en la zona delantera y la mayoría luciendo con orgullo la bandera estadounidense. Otra imagen clásica del cine de Hollywood, que se hace carne en el interior profundo del país norteamericano.

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Vale la pena hacer un break en el largo camino y allí la oferta gastronómica es casi infinita. Entre las opciones hay platos que combinan tocino, huevos fritos, lomo y tortilla de papas. También se ofrece barbacoa, hay pollo en todas sus modalidades de cocción y lo que jamás falta son las papas fritas. Solo hay que animarse y dejarse sorprender por los sabores y los múltiples aderezos que están disponibles en las mesas.

A la vez, hay bares al paso, corrales de rodeos y en ambiente clásico del estado de Texas, en el epicentro de la cultura cowboy.

También hay de manera frecuente estaciones de servicio y son de autodespacho, en inmensos playones desiertos donde los viajeros estacionan el vehículo, recargan combustible, pasan la tarjeta y sin tener contacto con nadie siguen su camino. Lo más curioso son los cajeros automáticos ubicados en una especie de cabina de peaje, donde las personas estacionan el auto y sin bajarse del mismo retiran los billetes verdes en cuestión de segundos.

Así casi todo el contacto es con máquinas y tecnología, aunque cuando se complica siempre hay algún empleado que aparece para solucionar el problema, por estos días en especial por los cientos de miles de turistas que visitan los tres países donde se disputa el Mundial, siendo las otras dos sedes Canadá y México.

Llegando a Dallas impacta un centro comercial con un casino a metros de la ruta, en un edificio vidriado que refleja el sol de manera extraordinaria.

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Una ciudad gigante

Ya en Dallas todo es una gigantografía y la ciudad será copada por los hinchas albicelestes desde este fin de semana, esperando el partido del lunes ante Austria y luego con Jordania. Por estos días, Dallas será el barrio más grande de la Argentina.

La selección el domingo llegará a Dallas para afrontar el cotejo del lunes con Austria. Y seguir alimentando la gran ilusión de todo un país enganchado a la Scaloneta.