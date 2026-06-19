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Mundial 2026: Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Los africanos abrieron el camino de entrada con un golazo y les alcanzó ante una Escocia sin ideas. Hay grandes propuestas para este sábado

19 de junio 2026 · 21:38hs
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Ryan Christie y Ayyoub Bouadd van con toda por el esférico. Ganaron los africanos.

Ryan Christie y Ayyoub Bouadd van con toda por el esférico. Ganaron los africanos.

En el marco del Grupo C del Mundial 2026, en el Boston Stadium Escocia dejó la punta de la zona por un gol tempranero de Marruecos, que volvió a ponerse como favorito junto a la Brasil de Carlo Ancelotti.

El partido que empezó a toda máquina se definió en esa jugada inicial. Fue cuando el centrodelantero marroquí Ismael Saibari entró decidido al área y cruzó bárbaro la pelota para alojarla alta, lejos del alcance del arquero escocés Angus Gunn.

Parecía entonces que la cosa vendría brava, pero nadie más sacudió la red. De todos modos, Marruecos justificó su ventaja, fue claro dominador del primer tiempo y a Escocia le costó una enormidad llegar al arco de Bono.

Recién en el complemento tuvo situaciones. Primero se revisó en el VAR una supuesta infracción dentro del área y en el final del partido tuvo dos buenas aproximaciones que pudieron darle el empate.

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Igual, los africanos tuvieron de nuevo las más claras, sobre todo ya en adicional, que podrían haberle dado una ventaja mayor. A pesar de eso, la diferencia fue clara.

Los partidos del Mundial este sábado

Por el Grupo E, Ecuador intentará recuperarse de la derrota sobre la hora ante Costa de Marfil en el debut. El equipo dirigido por el rosarino Sebastián Beccacece enfrentará a la débil Curazao, goleada por los alemanes en el debut. Por el mismo grupo, los europeos se cruzarán con Costa de Marfil en un duelo de ganadores.

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En el Grupo F, Países Bajos se cruzará con Suecia y Japón enfrentará a Túnez, que estrenará director técnico. Los nórdicos golearon 5 a 1 a los africanos en la primera fecha y forzaron el despido del entrenador anterior. El equipo de Ronald Koeman la tendrá complicada.

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