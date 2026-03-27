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Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's irá a Rafaela para el inicio de Copa Argentina respetando la base de los que lograron el primer triunfo del año en el Parque

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

27 de marzo 2026 · 06:15hs
Méndez fue expulsado infantilmente ante los mendocinos

Foto: Leo Vincenti / La Capital

Méndez fue expulsado infantilmente ante los mendocinos, pero deberá pagar en la Liga y podrá jugar para Newell's en la Copa Argentina.

Con el manto de serenidad que trajo su primera victoria en el Apertura, después de mucho sufrir y mucho esperar, Newell's parece ir apoyándose en esas primeras señales positivas que van apareciendo en el parque Independencia para encarar sus siguientes pasos.

Es que, de cara al debut de este domingo, a las 20.15, ante Acassuso, por la Copa Argentina, todo indica que el cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka apuntará a respetar lo utilizado frente a Gimnasia de Mendoza, que frenó una caída libre del equipo, que logró un cambio de dirección y, desde ahí, pretende aprovechar ese envión anímico.

Para esta instancia, el entrenador estaría muy cerca de ratificar la base que usó frente a los mendocinos, con Armando Méndez, quien fue expulsado pero debe cumplir dentro del marco de la Liga, con los pibes que están entrenando con el seleccionado nacional sub-20 que retornarán hoy, y con todo lo mejor que tiene a mano.

Leer más: Cuándo juegan Central y Newell's las próximas cuatro fechas del torneo Apertura

En Newell's, todo apunta al mismo lugar

Si bien todavía restan un par de prácticas decisivas, hasta ahora, todo lo trascendido desde el predio de Bella Vista señala hacia el mismo punto de intenciones. Para esta ocasión, no se guardará nada y hará uso de todo el arsenal disponible para tratar de conseguir un gesto de ratificación tras conseguir ese primer triunfo que provocó un desahogo colosal en el Parque.

Más allá de que arranca una nueva competencia, que habitualmente le dio la espalda a la suerte rojinegra, y que Acassuso es ese tipo de rival que direcciona todas las responsabilidades del otro lado, ya que hay diferencias muy grandes de escala y de peso específico, la idea de Kudelka y sus colaboradores es usar todo.

Este Newell’s quiere evitar las ingratas situaciones que suele presentar este certamen que reúne representantes de todas las divisiones, y abre el juego y alienta al destino a cruzarte con sorpresas que suelen provocar efectos difíciles de dimensionar.

Por suerte, el conjunto leproso logró una victoria de carácter fundacional ante Gimnasia de Mendoza, que le sacó mucha presión a un duelo que modificó mucho su fisonomía en la previa, con este grito de extraordinaria liberación que obtuvo el equipo en el torneo.

Hoy, el horizonte asoma más claro y descontaminado, y desde ahí cada intento sale al ruedo sin sobrecarga sobre sus espaldas, ya que se alcanzó ese triunfo inicial, después de mucho esperar.

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¿Cómo llegan los juveniles de Newell's?

En este marco, el cuerpo técnico rojinegro tendrá que evaluar cómo llegan Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, quienes están entrenando en Ezeiza con el seleccionado nacional sub-20, que dirige Diego Placente, y hoy estarán retornando.

La idea de Kudelka es ver si están en condiciones de poder estar desde el arranque el domingo, ante Acassusso en Rafaela, en el inicio de la Copa Argentina. Vale destacar que estos jóvenes jugadores pidieron salir antes de los trabajos con el combinado albiceleste para poder seguir dando una mano en esta etapa complicada. Vale recordar que Guch y Gómez Mattar integran hoy el once titular en Newell’s, y salió desde ellos tratar de conseguir que los liberen para este partido.

Según lo que trascendió, si no surgen inconvenientes de último momento, el DT apostaría por darle un guiño de confirmación a los que consiguieron esos tres puntos tan anhelados en el Parque.

Vale puntualizar que en la última fecha, la Lepra formó con Barlasina; Méndez, Cabrera, Goitea y Russo; Regiardo y Gómez Mattar; Mazzantti, Guch, y Núñez; y Cóccaro. Y, parece que para el comienzo de la Copa Argentina, iría a Rafaela con una apuesta muy similar.

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El recorrido de Newell's

La Liga Profesional comunicó y dio a conocer públicamente precisiones sobre las próximas cuatro fechas del torneo Apertura, por lo que Newell’s ya empieza a conocer un poco más a fondo por dónde transitará su suerte.

En ese marco, el conjunto leproso, por la fecha 13º, el domingo 5 de abril, a las 20.30, visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero (ESPN Premium). En tanto, por la 14ª, recibirá el domingo 12 de abril, a las 15, a San Lorenzo (ESPN Premium).

En la 15ª, jugará el viernes 17 de abril, a las 20.30, visitando a Unión en Santa Fe (ESPN Premium). Y, en la 16ª, se medirá el domingo 26 de abril, a las 17.30, con Instituto en el Colosos Marcelo Bielsa (TNT Sports).

De esta manera, el cuerpo técnico encabezado por Kudelka ya tiene y conoce más elementos para poder empezar a organizar las cuestiones de logística que se necesitan para poder afrontar los siguientes compromisos.

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