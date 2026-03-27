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Alarma en la selección argentina: un jugador se lesionó y podría perderse el Mundial 2026

La AFA comunicó que el futbolista sufrió una molestia física durante la práctica y será evaluado en las próximas horas. El panorama no es alentador

27 de marzo 2026 · 09:54hs
Joaquín Panichelli

Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo

En las últimas horas del jueves se encendieron las alarmas en la selección argentina tras confirmarse que Joaquín Panichelli sufrió una molestia física y no pudo completar la práctica vespertina. Desde la AFA comunicaron que le realizarán más estudios para conocer la gravedad de la lesión.

El parte médico oficial remarcó: "El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado mañana con estudios complementarios".

Más tarde, el periodista Gastón Edul informó el panorama, para nada alentador: "Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Tuvo la misma lesión hace dos años. Mañana le hacen estudios complementarios pero el diagnóstico de hoy es ese."

En este sentido, se trata de una lesión que el cordobés ya había tenido a mediados de 2023 en la misma rodilla, cuando jugaba en el Alavés, lo que lo mantuvo fuera de las canchas por 7 meses aproximadamente.

Esta baja se suma a las de Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, quienes llegaron con molestias físicas y podrían quedar marginados del primer amistoso frente a Mauritania, siendo reservados para el amistoso ante Zambia de este martes.

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El presente de Joaquín Panichelli

Con 20 goles en 39 partidos durante esta temporada, Panichelli se posicionaba como uno de los máximos goleadores de Europa, lo que alimentaba la expectativa por su presencia con la camiseta albiceleste. Además, se ubicaba como el máximo anotador de la Ligue 1 con 16 conquistas.

Esta doble fecha Fifa era la segunda citación del cordobés con la selección argentina. Lionel Scaloni lo nominó entre los convocados que viajaron a África en noviembre de 2025 para jugar el amistoso contra Angola. En dicho encuentro, el delantero entró en el minuto 86 de juego.

De cara a estos partidos de preparación en el país, el atacante del club francés no había sido convocado desde un primer momento. El entrenador presentó la lista de citados, en la cual el delantero con pasado en las divisiones inferiores de River no estaba incluido. Luego, el director técnico sumó a la nómina a él y a Franco Mastantuono, quien tampoco había sido llamado, días más tarde debido a algunas bajas que se fueron dando.

En caso de confirmarse esta grave lesión, el futbolista se perdería lo que resta de la temporada y el Mundial 2026, donde no tenía asegurado su boleto pero estaba haciendo todos los méritos como para ganarselo.

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