Qué es de la vida de Claudio Martín: del arbitraje y las canchas a manejar su taxi

El exárbitro internacional, que se probó como arquero en Newell's y Central, opinó que "no me llevaría" con la actual conducción de árbitros y dijo que "hay feo olor" en los torneos

Claudio Martín abrazó quizás una de las profesiones más ingratas dentro del fútbol . Ser árbitro es una actividad donde la inconformidad es moneda corriente y jamás podría recibir grandes loas u ovaciones. Si bien intentó ser jugador y buscó su oportunidad siendo guardavalla. Probó suerte en Newell's, pero "no me puse la camiseta porque soy arquero, ja", bromeó sobre un detalle en su juventud del exárbitro hincha de Central. Tuvo una extensa carrera en el arbitraje y fue internacional, aunque no hizo una gran diferencia económica y en la actualidad maneja un taxi, entre otras actividades que tiene. Reconoció que nunca intentaron sobornarlo, aunque "a mí nunca me pasó"; dijo que "no me llevaría" con la actual conducción de los árbitros y tampoco con la de la AFA y opinó que "no sé si están digitados los que deben salir campeones, pero sí que tienen un feo olor. De pronto hay cuatro equipos de Santiago del Estero y justo el tesorero tiene relación".

Martín (62 años) transita diariamente las calles de la ciudad en su taxi, un trabajo que empezó a ejercer cuando decidió colgar el silbato después de largos años. "Viste que dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, tengo un taxi que es el ingreso principal", sostuvo el exreferí que se define en las redes sociales como "Exárbitro internacional. Instructor de la Cooperativa de Árbitros. Columnista. Taxista y canalla". De hecho, añadió que "soy uno de los socios fundadores de la cooperativa y desde 2008 me mantengo como instructor".

Es media rara porque en barrio Las Flores había un chico que jugaba en Newell's (Marcelo Mangona) y un día trajeron la cuarta, quinta y sexta a jugar contra el equipo del barrio. Yo jugaba de 9, pero no agarraba una ni de casualidad. El primer tiempo termina tres a cero y el arquero se lesionó, así que fue a atajar. Después del partido vinieron a mi casa a decirme que querían que vaya a Newell's. Fui dos o tres veces y hubo algunos cuestionamientos de amigos, ja. Fui a Central, quedé en la quinta división y nos dieron a préstamo a toda esa quinta a Peñarol, de zona sur.

No sabía que te habías puesto la camiseta de Newell's.

No, no me la puse porque tenía la de arquero, ja. Igual era otra época, no el termaje de ahora. Si preguntás hay muchos jugadores que triunfaron en Central hinchas de Newell0s y viceversa. Después terminé jugando en un club que se llamaba Yapeyú. Hasta que en una ocasión, trabajando en una zapatería, vino a Rosario una persona a las que mis compañeros le decían que era arquero. Fui a Racing de Córdoba, donde estaba Pedro Marchetta. Me echó casi antes de empezar y me dijo que no podía atajar un colchón de dos plazas.

¿Por qué el arbitraje? Porque está claro que no es una profesión muy sencilla y, encima, repudiada por muchos.

Me metí a jugar en una liga en zona sur y era más lo que peleábamos, que lo que jugaba y un día se me ocurrió mirar el diario, pedían en la Asociación Rosarina aspirante para árbitro y acá estoy después de una carrera sumamente extensa como árbitro internacional. En ese momento no se ganaba mucho, ahora mucho mejor. Siendo internacional obviamente cuando vas a dirigir afuera ahí podés hacer una diferencia.

¿Mito o realidad?

Dentro del fútbol siempre se hablan muchas cosas, que se compra a tal árbitro u otro. ¿Cuánto de realidad y cuánto de verso hay en todas las cosas que se dicen?

Nunca me ofrecieron nada, ni valija. Ni (Julio) Grondona me dijo "este debe ganar, empatar o perder". Lo que pasa hoy no lo sé. A mí nunca me pasó.

Habrás visto una anécdota de Juan Antonio Bava en Colombia, donde reconoció una apretada y ofrecimiento de dinero.

A mí nunca me sucedió. Si hay mitos y muchos personajes que le hacen creer a los directivos que compran tal o cual árbitro y la plata se la quedan ellos. Hay tres o cuatro en Rosario.

¿Cómo es la cuestión?

Aparecen tipos que dicen "tengo una foto con Martín, es amigo mío" y que quiere tanto. Nadie sabe después si la agarró o no. Estos tipos estudiaban los movimientos de los árbitros. Cada uno tenía un movimiento particular. Había uno que daba la vuelta al círculo central antes de empezar el partido, otro como Ángel Sánchez que miraba para arriba y hablaba con el padre porque no lo había visto internacional y siempre hacía los mismos movimiento. Entonces el tipo les dice a los dirigentes: "Si hace el movimiento ese ya está (arreglado)". Y si ganaban se la llevaban.

¿Son los famosos intermediarios que aparecen en el fútbol?

Los directivos lo saben, pero siguen cayendo. Te digo la verdad, nunca en la vida vino nadie a decirme "hay esto".

Digo porque quedan manchados los árbitros.

Los dirigentes saben cómo es la cosa, me parece que también es un negocio para ellos. Me parece... A lo mejor es un mito que los dirigentes ponen plata (duda).

Hoy se dice que (presidente de la AFA) Claudio Tapia, (tesorero) Pablo Toviggino y demás controlan todo. ¿Podrías convivir ante una situación así?

No, absolutamente no.

Pero no dirigirías.

Y bueno. Yo tengo cuatro árbitros en la cooperativa que nos dirigen porque no quisieron renunciar al Sadra. Y no dirigen. O los mandan un partido de árbitro asistente normalmente a Chaco o Madryn. Les dan un partido por mes y listo porque ganaron un aspecto judicial.

Después se hablaba de sorteos de árbitros.

No se sorteaban. Tampoco está bien sortear para que el mejor juez dirija determinados partidos. Los técnicos no sortean a los jugadores, elige a los mejores. En esto es lo mismo.

Feo olor en los torneos

¿Hay muchas cosas que están digitadas y que se defina que tal equipo tiene que salir campeón?

No sé si están digitada, pero que tienen un feo olor. De golpe hay tres o cuatro equipos de Santiago del Estero. Debe ser una coincidencia que el tesorero de la AFA tiene relación con esos clubes. Yo no sé si los llaman a los árbitros o los jueces son tan complacientes que saben que cuando van a dirigir esos conjuntos la balanza debe inclinarse. No me consta, pero se ven cosas raras. Más aún en primera donde hay VAR y no se pueden equivocar. A veces pasan cosas y el VAR no llama. ¿Qué se estaban comiendo, un plato de lenteja? El mal manejo hace que surjan dudas.

En la actualidad hay una puja por Sociedades Anónimas Deportivas o no, que en realidad los socios de cada club tengan la chance de elegir, pero hay gran resistencia de la AFA. ¿Qué postura tenés?

Se miente porque hay equipos que son sociedades anónimas, entonces esto me lleva a pensar de que nadie quiere perder el negocio. ¿Por qué no dejar a los a los socios que elijan? Todo se convierte en una situación política. Como esto lo propuso (el presidente) Javier Milei la oposición tiene que decir otra cosa.

Parecería que muchos dirigentes están presos de esta situación y atinan a levantar la mano.

Y... tenés un problema si te ponés en contra y si no contás con un buen equipo corrés el riesgo de perder la categoría, aunque acá nadie pierde la categoría. Me acuerdo cuando asumió Tapia que dijo que quería una Superliga de 20 equipos y vamos para treinta.

En primera no pudiste dirigir prácticamente a los equipos de la ciudad salvo en alguna ocasión de visitante. Y esto tenía que ver que se decía que eras de Central, algo que después hiciste público. ¿Tuviste inconvenientes alguna vez con gente en la calle?

No. Enseguida uno lo pone en caja y se termina el problema. Pero en general nunca tuve dramas porque tampoco nunca dije nada sobre Newell's. Claro que hay un momento que está por llegar el clásico y alguna puteada aparece, pero uno está acostumbrado.

¿Viviste alguna situación incómoda durante tu recorrido en el arbitraje, sea a nivel local o internacional?

El apriete que te comés a lo mejor cuando termina el primer tiempo es porque el equipo no está funcionando, pero después de un partido nunca me pasó nada. Sólo una vez un técnico en la Rosarina me pegó una piña en la cara, me agaché, agarré la pelota y me fui.

¿Qué opinión tenés del VAR?

A mí en el famoso penal que no cobre en un Boca-River de la semifinal de la Libertadores (mano de Eduardo Coudet, en 2004) el VAR me hubiera venido bien. Vi la espalda del jugador y nunca observé dónde pegó la pelota porque en ese momento nos parábamos al costado de la barrera. Hoy ese tipo de jugadas uno debe 15 segundos para resolver, pero veo que se ven cosas clarísimas y el árbitro se hace pasar la jugada una y otra vez.

Hiciste plata como árbitro alguna diferencia o no?

No la única diferencia más o menos interesante fue el Mundial Juvenil 2001 que se juega con Argentina.

Una vez un árbitro dijo algo interesante. Que, por ejemplo, el superclásico recaudaba 50 millones, un negocio enorme alrededor de un partido, y el juez cobraba casi nada.

Cobra lo mismo por jugar un River y Boca que un Platense-Argentinos. El peso del partido se compensa con el conocimiento público, la trascendencia y demás. Algunos la explotan y otros no. En mi caso plata no hice.

Ping pong sin VAR

¿Te ofrecieron plata en alguna ocasión?

No.

¿Te amenazaron en algún vestuario?

No, porque tengo en claro lo que debo hacer en un vestuario. Los dirigentes afuera y no adentro.

¿Te peleaste con algún colega?

No, pero sí discutí. Pero tengo un problema, me peleo una sola vez.

¿Tuviste vergüenza ajena por determinado arbitraje?

Sí, ahora mucho más que nunca.

¿Cómo te iría con la actual conducción de árbitros y de la AFA?

No, no me iría bien. Creo que me irían, ja.

¿Qué harías si te dieran el poder absoluto para manejar el fútbol?

Primero ordenarlo. Ordenar el campo de juego, terminar con las protestas, porque es una locur, lo que se está viendo. Hasta por un lateral en la mitad de la cancha te dicen cualquier cosa, No hay respeto. Hoy por hoy el árbitro está superado psicológicamente por el entorno.

¿Te hubiese gustado dirigir un Central-Newell's?

Mira cómo se vive en Rosario no. El nombre de que un rosarino quede como que lo dirigió pero después la verdad que me parece que resta más que lo que te suma.

¿Qué les decís a los a los chicos a los que les das clases?

Que respeten las reglas de juego estén quién esté al mando de todo eso. Que hay solucipkn, la hay, pero todo está muy complicado todo y yo le digo siempre miren la liga inglesa muchacho.. Mira como juegan la liga inglesa miren como dirigen los árbitros miren la velocidad que tiene el VAR por algo de la premier de la primera de todas.

¿En la calle donde te encuentran?

Arriba el taxi. No tengo una parada fija, pero trato de buscar el trabajo siempre en el mismo lugar.