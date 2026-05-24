El Chacho Coudet en llamas: dijo que lo "robaron" como en las finales con Central

El actual DT de River, Eduardo Coudet, increpó al árbitro Yael Falcón Pérez tras perder con Belgrano. Recordó las finales que dirigió a Central

Belgrano le ganó 3 a 2 a River la final del Apertura. Y el que terminó en llamas fue el DT millonario Eduardo Coudet que había sido expulsado en el tiempo de descuento. Arremetió contra el árbitro Yael Falcón Pérez por el penal sancionado por mano de Lautaro Rivero y que Nicolás Fernández convirtió para el 2 a 2 parcial. Le dijo al juez: "sos un ladrón". Y recordó las finales que se sintió despojado con Central .

Tras terminar el vibrante cotejo, el Chacho regresó de la zona de vestuarios, se metió en el campo de juego y le reclamó al árbitro, ante algunos de sus dirigidos que intentaron calmarlo.

"Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha", gritó el Chacho y no fue a buscar su medalla de subcampeón.

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Las dos finales del Chacho con Central

Los dichos de Coudet están vinculados con su paso como entrenador de Rosario Central. En la final de la Copa Argentina 2015 entre el Canalla y Boca hubo un arbitraje escandaloso de Diego Ceballos, que sancionó como penal una falta a sobre Gino Peruzzi que fue claramente afuera del área y así perjudicó claramente a Central.

Al año siguiente, Central, también dirigido por el Chacho, buscó otra vez ganar la final de la Copa Argentina, esta vez frente a River. El cotejo estuvo otra vez envuelto en fallos controversiales y también fue en el estadio Mario Alberto Kempes.

Patricio Loustau fue el árbitro y sancionó dos penales para River. Ambos terminaron en gol. En el complemento, Marco Ruben vio la tarjeta roja. Por eso para Cuodet el Kempes es una verdadera pesadilla.