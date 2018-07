Nombres que vienen y van. Hasta que el libro de pases no se cierre, en Central sonarán jugadores que puedan llegar y otros que puedan partir. Y se sabe que la búsqueda de refuerzos en Arroyito por ahora no cesa, que lejos se está de bajar la persiana y encarar la puesta a punto con lo que hay. Edgardo Bauza aún tiene algunos apellidos por los que solicitó que todavía no llegaron. Al menos hay puestos en los que solicitó reforzar el plantel porque considera que es necesario un salto de calidad en ese sentido. El nombre más conocido es el de Fabián Rinaudo. Pero en medio de este mercado de pases es imposible no prestarle atención a la situación de un posible retorno de Teófilo Gutiérrez, para lo cual sería condición sine qua non la salida de un delantero, y el futbolista por quien se intuye puede llegar alguna oferta es Marco Ruben. Si el capitán se queda en Arroyito, lo del colombiano es inviable, preferentemente desde lo económico.

Para ordenar un poco el tablero del armado del equipo, nada mejor que darle preponderancia a lo que hoy es prioridad para Bauza. Es que el Patón solicitó la llegada de un volante central de marca desde el primer día que hizo pie en Arroyito y varios nombres salieron a la luz, pero el que más anclaje tiene en la consideración del entrenador es el del jugador de Gimnasia.

Este no es un tema nuevo en Central. A tal punto que ya hubo algunos conversaciones previas con el Lobo sobre la situación de Rinaudo, que bien podrían tomarse como negociaciones.

La dirigencia canalla se está moviendo en ese sentido, pero debido a la complejidad del tema es que intenta dar pasos pequeños, pero que resulten lo más seguros posibles. Hoy la cosa está planteada en una pretensión económica del lado de Gimnasia que pinta no inaccesible, pero sí con un cierto grado de complejidad del lado de Central.

Desde el club platense hicieron saber que su intención es recuperar la totalidad o al menos una parte del dinero que en su momento invirtieron para repatriar a Rinaudo y se habla de una cifra cercana a 1,3 millón de dólares limpios, lo que implicaría una erogación de alrededor de 2 millones para Centra. También es cierto que cuando se dieron los primeros contactos las pretensiones de Gimnasia eran un poco más elevadas, lo que habla de un indicio esperanzador para los canallas el hecho de que la cotización haya bajado.

Central tiene toda la intención de contar con los servicios de Fito Rinaudo. Incluso hasta se manejó la posibilidad de incluir la sesión a préstamo o parte del pase de algún futbolista. Uno de los nombres que sonó fue el de Washington Camacho (en Gimnasia están buscando un volante por el sector izquierdo), pero el Patón por ahora puso ciertos reparos porque considera al uruguayo un jugador importante. De igual forma, esto es una negociación y cualquier cosa puede pasar. Hasta se mencionó a José Luis Fernández y Federico Carrizo.

Lo concreto es que hoy Gimnasia se mantiene firme en el monto que tiene pensado recaudar por Rinaudo y por eso la negociación avanza, pero de manera lenta.

La fuerza que pueda hacer el futbolista es un punto importante, pero no será determinante. Es que si fuera por Rinaudo ya estaría entrenando en Arroyo Seco, pero no es él quien decide. Sí está el acuerdo de palabra entre el jugador y Central. No sólo en los términos que hacen a la duración del contrato, sino en el monto del mismo. Y, según confiaron las fuentes consultadas, el mediocampista está con mucha ilusión de venir a Central, sobre todo porque considera que necesita un cambio de aire.



Apareció Teo Gutiérrez



Y en medio de las charlas por Rinaudo apareció el nombre de Teo Gutiérrez. El mánager Mauro Cetto estuvo presente en el partido del pasado martes entre Lanús y Junior de Barranquilla por Copa Sudamericana, en principio para seguir de cerca los pasos del colombiano.

¿Está la chance de que Teo vuelva? La respuesta es sí. Pero para que ello ocurra los canallas deberían desprenderse de un delantero. Si no, no hay forma.

En medio de esto en Central preocupa la indefinición de parte de Ruben de firmar la extensión de contrato por dos años que le fue ofrecida e intuyen que podría llegar alguna oferta por el capitán. Si esto ocurre (algunos sondeos ya hubo) y la misma es beneficiosa no sólo para el jugador sino también para el club se podría hablar seriamente de una venta.

Ruben tiene contrato hasta diciembre con una cláusula de renovación (únicamente del lado del jugador) de seis meses más y Central está intentando renovarle por dos años, pero aún no hubo acuerdo.

Imaginando un posible escenario en el que Ruben deje Arroyito ahora, sí está el convencimiento y la decisión de ir en busca nuevamente de Teo Gutiérrez, de quien dicen no tendría inconvenientes en salir de Junior. Y tampoco habría inconvenientes en el contrato que se le tendría pensado firmar.

Por Zampedri hubo también sondeos de distintos clubes, pero hasta el propio Bauza pidió públicamente que si no es por un buen monto y “cash” que el club haga lo imposible por retenerlo.

Así están las cosas hoy en Central. A tres semanas del inicio de la Superliga (a dos de jugar por Copa Argentina), el Patón sabe que alguien llegará para acompañar a los que están y que de los que hoy trabajan con él, alguno podría emigrar. Rinaudo, Ruben, Teo y algunos más son los nombres andan dando vuelta.