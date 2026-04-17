Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

El “Gordo” Palmigiano juega en Defensores de Funes de la Liga Rosarina, vistió una decena de camisetas, es masajista y trabaja en el Jockey Club

Masajista: Nino también se dedica a esta profesión a tiende a muchos deportistas.

En Funes. El Gordo (sin camiseta) junto al plantel de Defensores de Funes dirigido por Fabián Belén

Rosarina. Nino Palmigiano, el delantero de Defensores de Funes, con sus 36 años, es un referente en la Rosarina, de profesión masajista y trabaja en el Jockey Club como personal de mantenimiento.

La Asociación Rosarina de Fútbol sigue siendo una de las canteras inagotables de grandes jugadores a nivel nacional y mundial que pasaron y otros continúan ligados a los torneos locales. Uno de los casos para destacar es el de Nino Alejandro Palmigiano , actual delantero de Defensores de Funes , quien con sus 36 años se las ingenia para defender los colores de los dirigidos por Fabián Belén

El “Gordo”, como lo apodan, vistió 11 camisetas desde chico y marcó más de 100 goles. Además de jugar al fútbol, es masajista, está ejerciendo la profesión y trabaja en el Jockey Club como personal de mantenimiento. “El fútbol es todo para mi, arranqué a los trece años en San Nicolás, lugar donde me instalé cuando llegué de mi ciudad, Sarmiento (Chubut). Pasé por muchas instituciones, entre ellas Newell’s, Argentino, Coronel Aguirre, Unión de Alvarez y otras. Actualmente defiendo los colores de Defensores de Funes”, contó a modo de presentación a Ovación.

Arranqué tarde, a los trece en San Nicolás. Jugaba en el barrio (Barrio Golf) por las gaseosas con los amigos de mi hermano Maxi y me llevaban porque lo único que hacía era hacer goles. En el baby jugué los últimos tres meses y después pasé a cancha de once jugando como volante por izquierda en el Club Atlético Paraná. En el primer torneo metí 23 goles y en el siguiente hice 26.

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Ya sos un trotamundos en la Rosarina, ¿en cuántos clubes jugaste?

Empecé en El Porvenir de San Nicolás, jugué dos años y mi primer técnico se llamaba Daniel Aguiar. Él fue quien me enseñó la mayoría de las cosas en este deporte y se lo agradezco siempre. También recuerdo al entrenador Julio Casanave, un excelente profesional y junto con su hijo José nos fuimos a probar a Boca. Después me vio el veedor Hernán Lisi, me llevó a Atlético Empalme. Ahí conocí al “Pata” Vergara, estuve un año y medio y jugué con Nicolás Mazzola y Ezequiel Muñoz, quien terminó jugando en Boca. En ese época enfrenté a Somisa, donde atajaba Javier Burrai, hoy arquero y amigo de Sarmiento de Junín. También nos hicimos amigos a las patadas con Martín Nervo, actualmente en Huracán. Después me fui a probar a Newell´s y Central, quedé en los dos clubes pero opté por jugar en el Rojinegro porque conocí a Raúl Belén, quien era coordinador. Luego pasé a Tiro Federal y en esa época estaba el Chaucha Bianco como técnico y otros dos fenómenos como Julio Zamora y Daniel Fagiani. Luego en Argentino me convocó Marcelo Vaquero, pasé por Unión de Álvarez y salimos campeones del Ivancich con el gran capitán Emiliano Bonomelli. Ycon el correr de los años pasé por Olympia, Coronel Aguirre, Sportivo Figherense, Tiro Suizo y hoy en Defensores de Funes.

Defensores de funesf5 En Funes. El Gordo (sin camiseta) junto al plantel de Defensores de Funes dirigido por Fabián Belén

¿Soñaste jugar profesionalmente?

¿Quién no sueña con llegar a primera? Son cuestiones que no se dieron, pero siempre lo intenté.

Palmigiano convirtió más de 100 goles

¿Por qué de delantero, quién te inculcó jugar en ese puesto?

Era volante por izquierda y después me pasaron de delantero por afuera y el gran gestor de que no salga del área es Fabián Belén. Él me enseñó un montón de cosas, es un gran técnico, un gran formador y por sobre todo una gran persona.

Nino Palmigiano Masajista: Nino también se dedica a esta profesión a tiende a muchos deportistas.

¿Cuál es tu actividad del día a día?

Estoy en el mundo de los masajes deportivos, donde conocí a un gran amigo, el histórico Mauro Ciotta. Después de mi trabajo en el Jockey Club, donde hago mantenimiento, tengo pacientes y los atiendo. Vienen jugadores de varias ligas y gente conocida. Estoy de lunes a lunes.

Palmigiano y el apoyo de la familiar

¿Qué papel juega tu familia?

Mi familia es todo. Primero agradezco a mis viejos. Mi papá (Luis Alejandro) ya no está, fue veterano de guerra de Malvinas y un orgullo enorme para mí. Mi mamá Graciela está siempre pendiente en todo, como mi mujer Natalia, con quien estamos juntos desde los 17 años y me banca en todo . Como también mi hija Gianna y el nene Massimo.

¿Por qué Defensores de Funes?

Defensores es un gran club con grandes proyectos. Tiene gente espectacular y me trataron siempre bárbaro, como también a mi familia. Gianna de hecho juega en inferiores. Conocí a grandes personas como Pier, Diego, Ramiro, Gonzalo, Beto,Charly y Juan Manuel Jara, hoy coordinadores. Estoy feliz acá.