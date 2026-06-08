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La rosarina Rocío Robles reveló cómo comenzó su romance con Adrián Suar: "Hablando de fútbol"

Robles contó en "Almorzando con Juana" cómo nació la relación con el productor y habló del reciente encuentro de Suar con Araceli González y sus hijo

8 de junio 2026 · 11:15hs
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Adrián Suar y Rocío Robles

Adrián Suar y Rocío Robles, la modelo y periodista rosarina que le robó el corazón. 

Hace un tiempo que el reconocido actor y productor Adrián Suar confirmó su romance con la rosarina Rocío Robles, fanática de Rosario Central. Desde que comenzaron los rumores de una posible relación, la pareja captó la atención de los medios. Ahora, la rosarina dio detalles en el programa "Almorzando con Juana Viale" de su nueva relación.

Cabe recordar que, tras varias especulaciones, ambos blanquearon el vínculo durante el estreno de la última obra protagonizada por Guillermo Francella. Antes habían sido vistos cenando juntos en Buenos Aires y, finalmente, en diciembre, el propio Adrián Suar compartió una historia en Instagram en la que se los veía paseando por Italia.

En las últimas horas, la rosarina estuvo presente en el programa de Juana Viale y, ante una consulta de la conductora sobre su romance con Suar, se animó a contar detalles de cómo comenzó la historia de amor.

>> Leer más: Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Qué dijo Rocío Robles

Durante su participación en "Almorzando con Juana", Rocío Robles habló sobre su romance con Adrián Suar y reveló cómo comenzó la historia de amor. La rosarina comenzó contando cómo se conocieron: “Me vio por la patalla, me escribió por Instagram y empezamos hablando de fútbol”.

Luego, recordó que la primera invitación que recibió por parte del productor fue para verlo en su obra de teatro. “Me dijo: ‘Veníte con tu pareja, con quien quieras’. Con lo cual, yo nunca me imaginé que... Pero no aclaré y fui con mi mejor amigo”, relató entre risas.

A partir de ese encuentro, la relación fue avanzando. "Después fuimos a comer y empezamos a charlar, nos juntamos a ver partidos y fluyó”, resumió.

Ante una pregunta de otro de los invitados a la mesa, Martín Salwe, la rosarina explicó: “Se darán cuenta de que reservamos muchas cosas de nuestra intimidad. Se enteraron al año”.

En ese sentido, la conductora Juana Viale se mostró sorprendida por el tiempo que lograron mantener el romance alejado de la exposición mediática. “No fue secreto, sino que intentamos resguardar un poco nuestra intimidad de la vida pública. Y por ahí, hasta que no estuviera sólido, ahorrarnos ciertos comentarios”, explicó Robles. Y luego, agregó: “Primero queríamos conocernos nosotros, porque después la gente opina y es diferente cuando ya estás consolidado y seguro de quién tenés en frente”

Estoy muy enamorada. Si no, no me quedo ni un minuto. Con lo corta que es la vida”, confesó.

Por otra parte, también se refirió al reciente reencuentro de Suar con su expareja, Araceli González, y con Tomás “Toto” Kirzner. “Fue un momento muy lindo porque se dio en el teatro. Ella es divina, me dio un abrazo muy lindo. Y Toto estaba feliz. Tanto él como Margarita son muy buenas personas y eso habla de los padres”, concluyó.

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>> Leer más: Adrián Suar blanqueó su romance con una joven rosarina y compartió su primera foto juntos

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