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Asociación Rosarina de Fútbol: La memoria del capitán sobrevoló el día que llegó a la cima 14 de Junio

14 de Junio homenajeó a Saúl Santana, que falleció un mes atrás. Venció a 27 de Febrero y es el nuevo líder de la Primera C junto a Provincial B en Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

14 de abril 2026 · 06:15hs
Rosarina. El plantel de 14 de Junio le tributó un sentido homenaje a su capitán Saúl Santana

Rosarina. El plantel de 14 de Junio le tributó un sentido homenaje a su capitán Saúl Santana, quien falleció el 17 de marzo.    
Defensores Unidos

Defensores Unidos, conducido por el Chulo Arrieta, se subió a la cima de la B. Quiere luchar por uno de los dos ascensos a la A. 
Felices. Toda la alegría de Adiur tras vencer a Oriental

Felices. Toda la alegría de Adiur tras vencer a Oriental ,con el tanto de Rodrigo Leiva. Es puntero de la A junto a Newell’s y Unión de Álvarez. 

Para 14 de Junio no fue una tarde cualquiera. En sus futbolistas e hinchas estaba presente el recuerdo de su capitán Saúl Santana, fallecido un mes atrás. Todos le rindieron un sentido homenaje, previo al partido contra 27 de Febrero, por la 4ª fecha del torneo de Primera C de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Fue una tarde emotiva. Coronada por 14 de Junio con una gran victoria ante 27 de Febrero por 4 a 3 y accedió al tope de la tabla, por primera vez en su historia, en compañía de Provincial B. Fue el mejor final de día, en el que sobrevoló la memoria de su capitán.

Copa Jesús Fava de la Primera C

La Copa Jesús Fava de la Primera C tiene ahora nuevos punteros, 14 de Junio y Provincial B, con 10 unidades. Le arrebataron la cima a Juan XXIII que suma 9 puntos y quedó libre.

El partido que acaparó todas las miradas fue el que se disputó en la zona oeste entre 14 de Junio y 27 de Febrero, nuevo club de la Asociación Rosarina de Fútbol.

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La barriada y el club le rindió un gran homenaje

La entidad tricolor, con el dolor a flor de piel, pudo homenajear a quien fuera capitán del equipo, Saúl Santana, fallecido el 17 de marzo con solo 31 años.

El plantel ingresó con una bandera que tenía una inscripción alusiva a Santana, remeras negras y el 6 en el pecho, que era el número que lucía el capitán. En el emotivo homenaje estuvieron familiares y amigos de Santana.

El equipo es dirigido por Oscar Jara y Daniel Carrizo

El equipo dirigido por Oscar Jara y Daniel Carrizo le rindió el mejor tributo en la cancha con un valioso triunfo y el acceso a la cima de torneo por primera ocasión desde que participa en la Rosarina. Los goles los anotaron Jonatan Molina, Diego Maciel y Mauro Leguizamón, en dos ocasiones.

Los demás resultados de la C fueron: María Reina 1-1 Sportivo Silva, San Roque 1-0 Argentino, San José 0-1 Estrella Azul de Pérez, Olympia 2-2 Sparta y Provincial B 3-1 Sarmiento. Libre; Juan XXIII y Unión Americana.

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Defensores Unidos
Defensores Unidos, conducido por el Chulo Arrieta, se subió a la cima de la B. Quiere luchar por uno de los dos ascensos a la A.

Defensores Unidos, conducido por el Chulo Arrieta, se subió a la cima de la B. Quiere luchar por uno de los dos ascensos a la A.

Defensores Unidos, líder en la B

Por la Primera B, “Copa Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet”, Defensores Unidos se subió a lo más alto de la tabla. Le ganó los puntos a 7 de Setiembre, club al que no se le programó partido por falta de pago. De esta forma, el equipo dirigido por Sergio Arrieta manda en soledad, con 10 puntos, seguido por Leones, Río Negro y Defensores de Funes, todos con 9 unidades.

El entrenador del nuevo líder, Chulo Arrieta, habló de la meta que se propone el equipo para esta temporada y lo competitivo que es la Primera B. “El torneo recién empieza. Falta mucho y cualquiera puede estar ahí arriba fecha tras fecha. Eso puede ir cambiando, porque todos están bien preparados y hay buenos equipos buenos. Defensores sigue con la misma base. Se fueron algunos chicos y se sumaron otros. Nuestro objetivo es lograr el ascenso. Hay que ir paso a paso y trabajar día a día. Lo importante es competir y tratar de llegar a lo más alto”, declaró el técnico.

Resultados de la Primera B

Los demás resultados: Alianza Sport 3-1 Defensores de Funes, Río Negro 3-0 Botafogo, General Paz 1-4 Leones, Club del Gran Rosario 0-1 Bancario y Renato 1-1 Social Lux. Suspendido: Arijón v. 1º de Mayo.

Adiur 2026
Felices. Toda la alegría de Adiur tras vencer a Oriental ,con el tanto de Rodrigo Leiva. Es puntero de la A junto a Newell’s y Unión de Álvarez.

Felices. Toda la alegría de Adiur tras vencer a Oriental ,con el tanto de Rodrigo Leiva. Es puntero de la A junto a Newell’s y Unión de Álvarez.

Adiur ganó y también manda en Primera A

En la Primera A “Copa Juegos Odesur 2026”, Adiur fue el gran ganador de la 4ª fecha. Venció en la difícil cancha de Oriental por 1 a 0, con el tanto de Rodrigo Leiva, y de yapa alcanzó a Newell?s y Unión de Álvarez en el liderazgo, quienes perdieron ante Coronel Aguirre por 3 a 0 y Tiro Federal por 1 a 0, respectivamente.

Los otros partidos: El Torito 3-2 San Telmo, Morning 3-0 Central Córdoba, Mitre 0-4 Central, Banco 1-2 Pablo VI y Villa Gobernador Gálvez 0-0 Provincial.

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