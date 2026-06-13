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Koala: cocina creativa y espíritu australiano en el corazón de Palermo

Este restaurante propone una experiencia nocturna donde la gastronomía toma protagonismo a través de platos que combinan producto, técnica y una mirada actual

13 de junio 2026 · 10:24hs
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La propuesta de Koala combina producto argentino y una cocina de impronta creativa en un ambiente premium.

La propuesta de Koala combina producto argentino y una cocina de impronta creativa en un ambiente premium.

Koala es un restaurante con una identidad inspirada en el espíritu relajado y social de la cultura australiana, combinada con producto argentino y una cocina de impronta creativa.

Desde su apertura, el año pasado, viene consolidando una propuesta propia dentro de la escena gastronómica porteña, donde conviven cocina, diseño, música y encuentro. Bajo un concepto casual premium, equilibra calidad y calidez en un ambiente descontracturado, donde cada detalle acompaña sin imponerse.

Una noche para quedarse

Cuando cae el sol, Koala encuentra su mejor versión. La iluminación tenue, la música y el movimiento del salón crean una atmósfera envolvente, ideal para cenas que se prolongan entre copas, platos para compartir y largas conversaciones. El clima se vuelve más íntimo y sensorial, sin perder la impronta relajada que caracteriza al espacio desde sus inicios.

Koala 1
Ofrece una carta de platos para compartir, cocteler&iacute;a de autor y vinos, pensada para "una experiencia nocturna" que se prolonga.

Ofrece una carta de platos para compartir, coctelería de autor y vinos, pensada para "una experiencia nocturna" que se prolonga.

Los platos que marcan el ritmo

La cocina despliega durante la noche algunas de sus expresiones más interesantes. La carta combina producto argentino, técnicas contemporáneas y referencias de la gastronomía australiana actual, con preparaciones pensadas para compartir.

Entre las opciones destacadas de la temporada se encuentran la trucha con puré de choclo, el risotto de hongos, el risotto de langostinos, los gnocchis de kabutia, la coliflor grillada con cremoso de papas y el ojo de bife con puré cremoso. Una selección que refleja el equilibrio entre cocina reconfortante, buenos productos y una estética contemporánea.

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Koala es un restaurante en Palermo con cocina creativa y esp&iacute;ritu australiano.

Koala es un restaurante en Palermo con cocina creativa y espíritu australiano.

Lejos de los formatos más estructurados, la dinámica invita a probar distintos platos, compartir y prolongar la sobremesa, en sintonía con un estilo más relajado y social.

Coctelería, vinos y kombuchas

La propuesta se completa con una carta de bebidas pensada para acompañar distintos momentos de la velada. La coctelería combina clásicos bien ejecutados con creaciones de autor, mientras que los mocktails, una tendencia en crecimiento en Australia, amplían las alternativas sin resignar creatividad. También hay una selección de vinos disponible por botella o por copa, además de kombuchas que aportan frescura y una opción diferente.

Un lugar donde la noche fluye

Los postres se integran al recorrido de manera natural, permitiendo que la mesa continúe entre algo dulce, un café o una última copa. El servicio, cercano y atento, acompaña el ritmo de la velada con discreción, generando un ambiente cómodo y relajado.

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Alta cocina combinada con cocteler&iacute;a y vinos de primer nivel.

Alta cocina combinada con coctelería y vinos de primer nivel.

En una ciudad donde cada vez más personas buscan espacios que combinen gastronomía, ambiente y encuentro, Koala construye una identidad propia. Un lugar donde la buena cocina, los vinos y la coctelería encuentran el marco ideal para extender la noche sin apuro.

Más info:

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2104, Palermo, Buenos Aires.

Reservas y contacto:

WhatsApp: +54 9 11 5753-1939

Meitre: https://koala.meitre.com/

Instagram: https://www.instagram.com/koala.bsas/

Web: https://koala.com.ar/

TikTok: https://www.tiktok.com/@koala.ar

Menú: https://menu.fu.do/koalapalermo/qr-menu

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