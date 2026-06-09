Asociación Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos, 40 años junto a la gente de Ludueña

La entidad de Iguazú y Humberto Primo sigue creciendo con el paso de los años y transformó en un lugar icono en el fútbol de la Rosarina

Con pilcha nueva. Los jugadores del Rojo en la presentación de la nueva indumentaria de Defensores Unidos. Cristofer La Cruz, Máximo Basso y Yamil Zangari.

Categoría 2015 A. El equipo del Rojo dirigido por Lisandro Conti y sus jugadores: Ciro Talarico, Tomás Cabrera, Benjamín Barcena, Thomás Quiroz, Jonas Ramírez, Vicente De Paoli y Tiziano Delgado.

Asociación Rosarina de Fútbol: El plantel dirigido por el Chulo Arrieta viene cumpliendo una buena campaña en la segunda categoría y se ubica tercero detrás de Bancario y Río Negro.

Defensores Unidos sigue latiendo en el corazón en el populoso barrio Ludueña. La institución roja y amarilla con sus 40 años de vida se transformó en un cantera importante en la Asociación Rosarina de Fútbol . Más de 300 deportistas juegan en el Rojo.

En su rica historia se destacan la obtención de los títulos en la Copa Santiago Pinasco: temporadas 1991, 2002 y 2011. Actualmente participa en el Primera B donde se ubica en la tercera colocación detrás de Bancario y Río Negro.

Con pilcha nueva. Los jugadores del Rojo en la presentación de la nueva indumentaria de Defensores Unidos. Cristofer La Cruz, Máximo Basso y Yamil Zangari.

El exdirigente José Zanabria (fallecido), fue el que llevó adelante este proceso durante varios años y actualmente comanda las riendas del club, el presidente Adalberto Conti, desde hace 5 temporadas.

En la presente temporada se sumó, Miltón Zárate, el ex jugador con pasado en Rosario Central y Tiro Federal. El mediocampista nació futbolísticamente en el Defe.

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Adalberto Conti (presidente)

“Desde el 2021 soy presidente del club. Al Defe siempre estuve ligado en distintas etapas, en el 87 con el baby, en el 1990 en inferiores y pegué la vuelta cuando nació mi hijo (Lisandro), todo fue gracias a José Zanabria. Estoy en este lugar con la idea de aportar todo para que Defensores Unidos crezca día a día y siga compitiendo con los grandes clubes de la Rosarina. Actualmente contamos con 300 deportistas”, confió, Adalberto Conti, actual presidente del Rojo de barrio Ludueña.

Milton Zarate En su casa: Milton Zárate es el nuevo coordinador junto a Nahuel Segovia.

Milton Zárate, coordinador

“La idea de volver al club y coordinar, es para poder transmitir y cambiar algunos hábitos de los chicos. Que pueden estar en un club con la idea de pelear para llegar a primera y cumplir los sueños como me pasó a mí. El proceso es, ir mejorando el club que son cosas que tienen que ir de la mano para que los niños tengan más herramientas en esta actividad. Estoy muy contento y feliz de poder ayudar que tengo hoy en Defensores, mi casa”, dijo Milton Zárate, quién junto a Nahuel Segovia estará en la coordinación del fútbol.

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Sergio Chulo Arrieta (DT)

“En Julio voy a cumplir tres años como director técnico en primera, tratamos de competir siempre dando lo mejor y buscando poder dejar al club en lo más alto. Nuestro proyecto es mantener una base de jugadores que tengan el sentido de pertenencia y cada año ser más fuerte. El sueño de todos, es lograr el ascenso pero también sabemos que es un proceso largo y difícil. Hay que trabajar mucho y aguantar el proceso, creemos que aún tenemos mucho por mejorar y que cada día que pasan vamos a ir haciéndonos más fuertes. Mi cuerpo está compuesto por Fabián Arrieta, José Córdoba, Diego Lallana y Juan Alegre ”, dijo Sergio Arrieta, DT de la primera división.

Futbolistas con sangre Roja

Los jugadores más destacados surgidos de la cantera del Rojo de Ludueña se encuentran. Sebastián Domínguez, Paulo Ferrari, Mario Gori, Martín Pisonero, Mauro Carajabal, Milton Zárate y los mellizos Lucas y Ezequiel Lazo.

Chica defe El plantel femenino. Es dirigido por Bartolomé Pascua (ex jugador) y Carlos Ruíz.

El Negro Pascua en el femenino

El plantel en primera del femenino participa en la segunda categoría (Copa Rosana Gómez) es dirigido por la dupla técnica conformada por Bartolomé Pascua (histórico jugador del Defe en década 1995 al 2010), junto Carlos Ruíz. “Dirigir a un plantel femenino es muy dificil por diferentes cuestiones, hay que llevarla con mucho respeto. Gracias a Dios, estoy muy feliz por ocupar este cargo”, dijo El Negro Pascua.

baby def Categoría 2015 A. El equipo del Rojo dirigido por Lisandro Conti y sus jugadores: Ciro Talarico, Tomás Cabrera, Benjamín Barcena, Thomás Quiroz, Jonas Ramírez, Vicente De Paoli y Tiziano Delgado.

Baby chicos Categoría 2015 B. Bautista Medina, Johan Ledesma, Felipe Romero, Thiago Pereyra, Bautista Turrella, Benjamín Juárez, Bladimir Gómez, Santiago Casco y Misael Ferreyra.

Plantel de técnicos: Sebastián Pio, Lisandro Conti, Nelson Brest, Javier Acosta, Germán Bisgarra, Juan Avecilla, Damián Aguirre, Jorge Lagreca.

El baby fútbol es coordinador por Línea B: Daiana Esquivel y Carlos Luquez y Línea A: Franco Velázquez. Además Luis Gálvan, Jesús Genes, Adrián Romero y Darío Turrella,