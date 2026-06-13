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Hospitalidad con raíces: la experiencia de un hotel sustentable en el centro de Córdoba

Azur Hotel & Spa combina diseño, identidad local y acciones ambientales concretas que convierten cada reserva en una contribución a la reforestación de especies nativas

13 de junio 2026 · 10:24hs
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El hotel busca ofrecer una experiencia donde el descanso se combina con un impacto positivo en el entorno.

El hotel busca ofrecer una experiencia donde el descanso se combina con un impacto positivo en el entorno.

En un contexto donde el lujo redefine su significado y las experiencias buscan cada vez más autenticidad, Azur Hotel & Spa presenta una propuesta que invita a los huéspedes a conectar con Córdoba desde su paisaje, su biodiversidad y su identidad.

A partir de una lectura territorial profunda, el hotel boutique incorporó un concepto de “reservas con propósito”: cada habitación fue renombrada en honor a especies nativas de la flora cordobesa.

La iniciativa va un paso más allá del plano simbólico. Por cada reserva realizada, el hotel se compromete a plantar un ejemplar de la especie correspondiente en distintas áreas de la provincia, convirtiendo cada estadía en un aporte concreto a la reforestación.

Un recorrido por la flora cordobesa dentro del hotel

Cada sector del edificio fue asociado a una región fitogeográfica. Las habitaciones del sector sur evocan la llanura pampeana con especies como tala y sauce. Hacia el oeste aparece el bosque chaqueño, representado por quebracho blanco, quebracho colorado, mistol, chañar, brea y espinillo. En el sector este se expresa el bosque espinal con especies como algarrobo blanco y negro, molle, chilca, moradillo, tusca y palo amarillo. La suite principal lleva el nombre de Cina Cina.

La propuesta refuerza la idea de una hospitalidad donde el diseño dialoga con el territorio y cada experiencia adquiere una dimensión más consciente.

Sustentabilidad como política de gestión

La iniciativa forma parte de una estrategia ambiental más amplia que el hotel desarrolla desde hace años, con foco en eficiencia energética, gestión responsable de recursos y reducción de impacto ambiental.

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El hotel integra el diseño con la identidad local, asociando sectores del edificio y habitaciones a regiones fitogeográficas y flora cordobesa.

El hotel integra el diseño con la identidad local, asociando sectores del edificio y habitaciones a regiones fitogeográficas y flora cordobesa.

En ese marco, Azur Hotel & Spa incorporó energía solar a través de un esquema de generación distribuida virtual. Aunque el hotel está ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, parte de su consumo energético proviene del Loteo Fotovoltaico de Arroyo Cabral, un parque solar que abastece con energía limpia.

Además, el establecimiento trabaja con proveedores locales y promueve prácticas de consumo responsable y gestión de residuos, consolidando una red de colaboración vinculada al desarrollo regional.

Una hospitalidad con identidad

Con esta nueva propuesta, Azur Hotel & Spa refuerza un concepto de hospitalidad donde el alojamiento no solo se vincula al descanso, sino también al impacto que deja en el entorno.

Ubicado en el corazón de la ciudad de Córdoba, el hotel se ha consolidado como una de las propuestas boutiques más distintivas del país, combinando diseño contemporáneo, bienestar y una fuerte impronta sensorial.

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La propuesta combina bienestar y hospitalidad con una mirada sustentable, ofreciendo una estad&iacute;a donde el lujo se conecta de manera genuina con el paisaje y el entorno natural.

La propuesta combina bienestar y hospitalidad con una mirada sustentable, ofreciendo una estadía donde el lujo se conecta de manera genuina con el paisaje y el entorno natural.

Reconocido por su arquitectura singular, sus espacios pensados para el descanso y una propuesta de bienestar diferencial a través de su spa, el hotel ofrece una experiencia boutique donde cada detalle está cuidadosamente diseñado para sorprender al huésped.

Con una mirada que combina lujo, autenticidad y conexión con el entorno, Azur propone una forma de hospedarse donde el destino no solo se visita: también se vive.

Más info:

www.azurrealhotel.com

San Jerónimo 243/257, Córdoba

+54 351 4407796 / +54 351 4247133 / +54 9 351 853 8080

[email protected]

Instagram: @azurhotel

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