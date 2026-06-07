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Copa Santa Fe: los clubes del Viaducto en el femenino sacan chapa y copan los octavos de final

Los planteles de Morning Star y Social Lux salen a la cancha a partir de las 16 en Copa Santa Fe. Y Adiur recibe a Newell’s, el otro de la Rosarina, a las 17

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

7 de junio 2026 · 06:10hs
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Copa Santa Fe. Emilia Boccalini (Adiur)

Copa Santa Fe. Emilia Boccalini (Adiur), Magalí Acosta (Social Lux) y Valentina Carletti (Morning Star), en la producción del Diario La Capital.       
Copa Santa Fe: los clubes del Viaducto en el femenino sacan chapa y copan los octavos de final

Los equipos de mujeres de la Asociación Rosarina de Fútbol salen a jugar la tercera etapa de la Copa Santa Fe en su sexta edición. El epicentro será en la zona del Viaducto con dos partidos que acaparan la atención con los choques entre Morning Star ante Social Lux y, en la vereda del frente, de Adiur ante Newell’s.

Todo queda en el Viaducto. En la previa de los enfrentamientos, tres de las futbolistas del barrio dieron el presente a la producción de Ovación.

Entre las mejores 16 de Santa Fe

El fútbol femenino comenzará los octavos de final de la Copa, instancia que reunirá a los 16 mejores equipos del torneo. Entre ellos sobresalen la participación de los 4 equipos rosarinos que buscarán pasar a la próxima instancia. Y en especial las del Viaducto. Dentro de siete días se realizarán los encuentros revancha.

La jornada arranca en la cancha de Morning Star con el clásico de barrio a partir de las 16, entre el equipo de La Estrella ante el Mercadito, último campeón del torneo provincial. En la cancha de Adiur, el subcampeón 2024 recibirá a Newell’s a partir de las 17. Y las protagonistas lo anticiparon.

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Magalí Acosta (Social Lux)

“Ante Morning Star vamos a salir a defender la condición de ser la últimas campeonas de la Copa Santa Fe. Creo que nuestro primer objetivo, más allá de que estamos muy contentas de que estén cuatro equipos de Rosario en la Copa Santa Fe, es que no tenemos duda de que un equipo de la Rosarina va a llegar a la final. Nosotras tenemos ganas de volver a dejar la Copa en casa, sin dudas. El plantel siempre aspira a lo mejor, obviamente viendo los errores que tuvimos el año pasado, las cosas que nos quedaron en el camino para corregirlos, porque siempre queremos apuntar a más”, dijo Magalí Acosta.

Con respecto a las dos competencias, la referenta de Mercadito fue directa en la respuesta. “Tenemos un equipo muy competitivo y así jugamos los dos torneos”. Y recordó que “en la Rosarina fuimos las primeras en jugar al fútbol. Cuando arrancamos en el club, no existía ningún lado el fútbol femenino. Llevamos los proyectos a otros lados y nos cerraron las puertas, y el único lugar que las abrió fue Social Lux. Venimos transitando esta disciplina de la mejor manera, estamos haciendo historia en el fútbol femenino de la ciudad y en la última Copa Santa Fe pudimos levantar el trofeo en nuestra cancha”, enfatizó la defensora de Mercadito.

Copa Santa FE 1 3

El fútbol femenino en alza

Acosta también se refirió al crecimiento y el potencial de los equipos de la Rosarina. “Creo que todos los equipos están con un buen nivel y a la altura de poder ganar la Copa Santa Fe. Social Lux y Adiur hemos llegado a una final y eso abrió el camino a otros equipos para poder meterse en un lugar de privilegio. En la actualidad el fútbol de las mujeres de Rosario se ganó un lugar importante en la Argentina”.

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Emilia Boccalini (Adiur)

“Para nosotras es un orgullo volver a representar a Adiur y también a Rosario en una competencia de esta magnitud. Estamos muy contentas y trabajando para poder sacar el mejor resultado posible. Siempre intentamos pelear todo mientras podamos y a la vez cuidándonos. Es bastante heavy mantener dos competencias bien arriba, pero estamos haciendo lo posible para poder pelear todo. Estamos todo el día jugando a la pelota, que es lo que a nosotros nos gusta, es algo hermoso. Es una oportunidad única y sirve para ir afianzarnos en todas las competencias. Adiur tiene mucha actitud, intentamos jugar a la pelota y obtener grandes resultados”, aseveró la goleadora del Naranja.

Boccalini también se refirió al crecimiento del fútbol femenino. “Rosario está demostrando que el fútbol ha crecido mucho y que es uno de los mejores de la provincia, eso no tengo dudas. Con los diferentes planteles nos conocemos bastante, nos cruzamos hasta seis veces por año. Ya es costumbre jugar contra ellas y me pone muy contenta que cualquier equipo de la ciudad avance y que pueda obtener el título. En las dos últimas Copa Santa Fe estuvimos muy cerca y en esta oportunidad aspiramos poder avanzar sin prisa para intentar llegar hasta la final. Ese es el objetivo”. dijo la delantera oriunda de Venado Tuerto.

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Valentina Carletti (Morning Star)

“Estamos esperando este partido con mucha ansiedad desde hace dos semanas. La realidad es que venimos jugando partidos de Rosarina entresemana, pero la cabeza la tenemos en el choque contra Social Lux. Este partido es el clásico del barrio. Se vive de una manera muy especial y en esta instancia los dos planteles ponemos mucha actitud y buscaremos pasar de fase”, comentó la jugadora del club de la Estrella de la Mañana.

“Será un partido muy lindo para jugar y Morning intentará hacer valer la localía. Disputar la Copa Santa Fe es una experiencia muy linda. La realidad es que el femenino del club hace nueve años viene trabajando muy bien”.

La primera vez en la Copa Santa Fe

“Es la primera vez que defenderemos en una competencia de esta magnitud, aunque ya jugamos la Copa Federación hace unos meses y realizamos un buen torneo”, confió la mediocampista Valentina Carletti

La jugadora de Morning con sus 24 años estudia contaduría y cursa por la tarde. “Tengo todos los días ocupados pero jamás dejo de entrenar. El fútbol es todo para mí”, cerró Carletti.

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