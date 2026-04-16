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Central aprieta la tecla "reset", cambial el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Después del gran triunfo en la Copa Libertadores, el Canalla puso la cabeza en el partido con Sarmiento. Es ganar para empezar asegurar un lugar en los playoffs

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de abril 2026 · 15:30hs
Julián Fernández fue quien ocupó el puesto de Ángel Di María

AP

Julián Fernández fue quien ocupó el puesto de Ángel Di María, pero le costó ser el conductor de Central.

Con la calma que le brindó la victoria frente a Libertad por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, Central vuelve a oprimir la tecla “reset”, cambia el chip y se puso en modo “torneo Apertura”. Ahora el objetivo es Sarmiento de Junín, en Arroyito.

Para ese partido (el domingo en el Gigante, a las 20.30) el entrenador Jorge Almirón deberá poner en cancha lo mejor que tenga a disposición, siempre atendiendo al desgaste que produjo el partido en Paraguay, pero entendiendo que su equipo se jugará una carta importante en busca de la clasificación a los playoffs.

Esa importancia es lo que lleva a pensar en esta previa que este fin de semana seguramente no será tiempo para apelar nuevamente a la rotación, como sí lo hizo en el choque frente a Huracán.

El calendario del Canalla

El calendario le da la derecha al Canalla en este sentido, ya que la próxima semana no habrá Copa Libertadores (el próximo partido por el certamen continental será el martes 28 de abril), en Venezuela, contra Universidad Central.

>>Leer más: Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme que ya allana el camino

Hay una sensación que seguramente se trasladará a los hechos y tiene que ver con la casi segura ausencia de Ángel Di María. Si Fideo no estuvo en condiciones de jugar por la Copa Libertadores, mucho menos será arriesgado para el partido contra Sarmiento. Otra vez el Canalla se las deberá arreglar sin el aporte del campeón del mundo.

OvandoAP
A Ovando lo cuidaron mucho en estas últimas semanas. El central es uno de los jugadores a seguir de cerca.

A Ovando lo cuidaron mucho en estas últimas semanas. El central es uno de los jugadores a seguir de cerca.

Con el resto, Almirón tiene todo para utilizar la base que viene de jugar en Paraguay. Sólo podría haber lugar para alguna variante en caso de una molestia muscular, un golpe o algo por estilo.

La base está

La defensa del miércoles en Asunción hoy es la titular (Ignacio Ovando es uno de los que cuidados tuvo en los días previos) y lo mismo corre para el resto de los futbolistas. Donde por allí habría que poner un signo de interrogación es en la zona de tres cuartos, sobre todo en ese puesto del centro del campo, posición que ocupó Julián Fernández.

Almirón se inclinó por el ex-Vélez para el choque copero frente a la baja de Di María y el partido del volante zurdo no fue del todo bueno, pero está claro que mucho más no tiene el DT.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Enzo Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

Quien podría meterse en la discusión por la titularidad es Guillermo “Pol” Fernández, que fue quien jugó allí en el partido ante Huracán (también lo había hecho frente a Independiente Rivadavia), pero teniendo en cuenta que Almirón optó por Fernández para el partido de la Copa Libertadores todo lleva a pensar que insistirá con él para este fin de semana.

El de Sarmiento es "el" partido

Sin Copa Libertadores a la vista, el partido para jugar las fichas es este frente a Sarmiento. Ya el próximo, ante Estudiantes de Río Cuarto, sí se encimará con el viaje a Venezuela.

Un escenario para pensar que el probable de este Central que intentará arrimarse a la clasificación a los playoffs iría con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

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