Franco Colapinto y un último ensayo en Barcelona que no ayudó al optimismo

El argentino quedó 14°, casi calcado a su compañero Pierre Gasly, pero los Alpine siguieron lejos. A las 11 clasifican en Barcelona.

El Alpine A526 de Franco Colapinto, circulando a toda velocidad por Barcelona, séptima fecha de la Fórmula 1.

El último ensayo previo a la clasificación del GP de Barcelona , no dejó margen para el optimismo para Franco Colapinto . El Alpine quedó 14°, apenas 42 milésimas más lento que su compañero Pierre Gasly, que fue 13°. A las 11 será la hora de la verdad de la séptima fecha de la Fórmula 1 , por Fox Sports y Disney+.

El viernes había empezado bárbaro para Alpine, pero fuera de la pista. Dentro de ella todo fue mal, al punto que Colapinto lo calificó como el peor primer día de la temporada.

Pero en un ensayo andino, como suelen ser las FP3, otra vez quedaron atrás. El salto esperado no se dió.

Cómo fue la FP3 de Barcelona

No pasó casi nada en el último ensayo. Cómo es habitual, la mayoría demoró un montón en subirse a los monoplazas, se usaron muchos las blandas pero solo al final pareció un simulacro de clasificación.

Encima, Valtteri Bottas se fue a la leca, hubo bandera roja y se perdió aún más tiempo a mitad del ensayo.

En el final entonces todos calzaron gomas nuevas, que se degradan rápidamente y los Alpine de nuevo mostraron problemas para ser competitivos.

George Russell se quedó con lo mejor y Kimi Antonelli se la pudo pelear, pero se encontró con Lance Stroll en el camino.

La FP2 del GP en Catalunya

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La FP1 del GP en Catalunya