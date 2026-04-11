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Newell's vs San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra intentará mantener la racha positiva en el campeonato ante el Ciclón en el Coloso. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

11 de abril 2026 · 08:22hs
Newells vs San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's recibe a San Lorenzo en el estadio Marcelo Bielsa por la 14ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Ciclón de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. San Lorenzo

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y San Lorenzo será este domingo 12 de abril, desde las 15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Sebastián Martínez, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. San Lorenzo

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Ciclón será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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El último enfrentamiento entre Newell's y San Lorenzo fue empate 1-1 en julio de 2024.

El último enfrentamiento entre Newell's y San Lorenzo fue empate 1-1 en julio de 2024.

>> Leer más: Jugó en Newell's y es muy querido, es el máximo goleador de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Posibles formaciones de Newell's y San Lorenzo

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Franco García; y Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios, Mathias De Ritis; Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

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