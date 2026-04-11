Newell's vs San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Por Guillermo Ferretti Ovación Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Por Carlos Durhand Ovación Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

La Ciudad Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Por Facundo Borrego Política Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Policiales Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

LA CIUDAD Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

LA REGION Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

La Ciudad Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Policiales Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Información general Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo

Información General Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

La Ciudad Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

Información General Thelma Fardín rechazó el proyecto sobre falsas denuncias: "Sembrar desconfianza es cruel"

Información General Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia

Economía Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

Politica La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios

Policiales Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Policiales Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Policiales Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste