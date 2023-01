Newell's tiene avanzada la negociación para sumar un nuevo refuerzo: Ángelo Martino

"La operacion está casi cerrada", le indicaron a Ovación fuentes leprosas. Aún no se confirmó porque Racing se metió en la puja por el lateral de Talleres

Newell's había intentado quedarse con Ayrton Costa e hizo una importante oferta para quedarse con el defensor, pero Independiente exigió más dinero y, además, también estaba negociando con Talleres. La dirigencia de la Lepra cambió de rumbo y fue a la carga por Martino. De acuerdo a lo que trascendió, la oferta por el total de pase de 1.500.000 dólares (algunas informaciones surgidas en Córdoba indican que sería por el 80 por ciento del pase) sedujo a la dirigencia y, en principio, daría el visto bueno.

Otro punto que favoreció a los leprosos, además del dinero ofertado, es que Martino pretende dejar la entidad cordobesa y la idea de jugar en Newell's lo sedujo, tan es así que hizo fuerza para que el traspaso se concrete.

Martino -sobrino del técnico Gustavo Alfaro- estuvo presente en el debut con derrota de la T el sábado ante Independiente y fue expulsado a los 68 minutos. Es decir, hizo la pretemporada, está en plena actividad y ese es un punto importante a tener en cuenta ya que el Gringo necesita jugadores para tenerlos a disposición rápidamente.

Pero como toda negociación hasta que no haya firma de contrato no se puede dar por cerrada en su totalidad porque los acuerdos verbales no siempre se respetan. Y, encima, en las últimas horas Racing se sumó en la carrera por quedarse con el lateral.

Rolón puede ser, Martegani descartado

Newell's no se retirará con la llegada solo de Martino, sino que también intensificará las charlas con Boca para sumar al delantero Esteban Rolón, por el que pretende cerrar un préstamo hasta fin de año. El libro de pases cierra este jueves y hasta ese día los leprosos trabajarán con el fin de sumar al atacante, que ve como una buena vidriera vestir la camiseta de la Lepra y volver a ser dirigido por Heinze.

Leer más: En Newell's sigue la pérdida de soldados por lesiones

En cuanto al volante Agustín Martegani, los rojinegros habían realizado un sondeo y el pedido de San Lorenzo fue con una cifra de base para sentarse a charlar de tres millones de dólares. No hubo avances en el tema y desde el Parque indicaron que "la chance quedó descartada".