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Los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con "el que no salta es un inglés"

Antes del encuentro en Atlanta, primero se entonó la canción nacional inglesa y los hinchas argentinos no tardaron en hacerse escuchar.

15 de julio 2026 · 17:00hs
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Los hinchas argentinos taparon el himno de Inglaterra con el que no salta es un inglés

La selección nacional enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En la previa del partido, como es habitual, se entonaron los himnos nacionales de ambos países. El primero en sonar fue el de Inglaterra, que generó una fuerte reacción de los hinchas argentinos.

Mientras sonaba el himno inglés, el público albiceleste presente en el estadio de Atlanta comenzó a silbar con tanta intensidad que casi no se podía escuchar la canción por los parlantes, y luego comenzó a cantar “y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un ingles”.

Luego llegó el turno del Himno Nacional Argentino y los simpatizantes ingleses intentaron responder de la misma manera, aunque no lo lograron, ya que los gritos y el aliento de los argentinos se impusieron en el estadio.

Los jugadores argentinos, en tanto, parecieron contagiarse del momento y se mostraron visiblemente emocionados, con gestos de concentración y cantando a viva voz, mientras las estrofas sonaban en el estadio.

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