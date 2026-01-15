Los maleteros de Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Tras la eliminación del sistema nacional de control de equipajes, los trabajadores de la Terminal Mariano Moreno buscan un nuevo esquema de ingresos, impulsan la reapertura del depósito de valijas y reclaman un porcentaje del canon por el uso de plataforma

La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno empezó a recibir turistas el jueves 15 de enero de 2026 por el recambio de las vacaciones de verano.

"Vamos a tratar de que no afecte nuestra actividad" , comentó el presidente de la Cooperativa de Maleteros y Maleteras de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno respecto a la nueva medida aplicada por el gobierno nacional, que avanzó en la desregulación del sistema de control de equipajes y encomiendas. En contrapartida, los maleteros subieron la apuesta y van por la reapertura del depósito de equipaje y un porcentaje de la percepción de un tributo por el trabajo que realizan en la terminal local en lugar de "pedir propina o limosna" .

La medida publicada el martes pasado por el gobierno nacional, a través del Boletín Oficial, dejó sin efecto el sistema anterior de control basado en marbetes y fajas físicas con características técnicas predeterminadas. Asimismo, extendió un plazo de 60 días para que las empresas de transporte de larga distancia puedan implementar un sistema acorde, a fin de garantizar nuevas formas de seguridad.

"Vamos a tratar que nos afecte a nuestra actividad y creería que las empresas nos van a integrar y van a buscar nuestra opinión al respecto evaluar cómo se implementa. Es un método que se implementó un tiempo durante 2017 con las butacas, pero que luego quedó en la nada", señaló el titular de la cooperativa de maleteros local, José Luis Donato respecto a esta desregulación del sistema de equipajes.

Donato explicó que, hoy por hoy, las empresas les proveen el marbete con el número de ticket y butaca del pasajero para la carga y descarga de equipaje, puesto que es la única cooperativa del país que cuenta con una organización avalada por el Concejo Municipal.

"Nosotros cargamos y descargamos todo el equipaje, ya que por ordenanza tenemos la exclusividad. Es por eso que también comenzamos a gestionar un tipo de arancel para evitar tener que pedir «limosna» o «propina» y aún está en tratativas en el Concejo", describió Donato.

Se trata de un expediente presentado por el concejales Mariano Romero y Norma López, ambos del bloque Justicialista, quienes proponen elevar el porcentaje que perciben los trabajadores de lo recaudado por el tributo derechos de uso de plataforma según lo establece la ordenanza Nº 4.064.

"Hoy por hoy la gran mayoría de los turistas nos dejan alrededor de mil pesos, pero la idea de ese arancel que buscamos sería para pagarnos el monotributo, vestimenta y cubrir alguna licencia por enfermedad", acotó Donato.

Un depósito de equipajes

El cooperativista recordó la propuesta presentada en el Palacio Vasallo para que los 57 integrantes de la cooperativa local pueda gestionar el depósito de equipaje, que quedó "abandonado" al vencer la concesión. "No hay privados interesados en una nueva concesión porque es una actividad deficitaria, pero a nosotros nos ayudaría", evaluó.

En ese sentido, destacó que "sería único en Argentina y funcionaría con la misma metodología que el despacho de equipaje y bultos de los aeropuertos. Además, también contamos con maleteras en nuestra organización".

"La idea es hacer este trabajo de otra manera, pero estamos luchando para que nos otorguen esa facultad y el lugar", comentó.

Desregulación e incertidumbre

El director de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, Héctor Peiró, comentó en declaraciones a La Capital que la nueva metodología que pretende el gobierno nacional es posible de implementar, pero las empresas "aún no saben cómo será".

"El servicio de carga y descarga la empresa deriva la actividad a los maleteros. Se pueden implementar, pero no se sabe cómo. Las empresas no saben nada y a. Si desregulo una cuestión que es prácticamente una forma de operarar de la empresa.

"El gobierno quiere desregular totalmente el transporte, por eso en algún momento también se especuló con la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), pero nadie dice cómo aplicar todas estas iniciativas impulsadas por el gobierno nacional", comentó.

"Aún no se sabe cuál va a ser la aplicación de este sistema, pero el gobierno pretende que cada empresa se haga cargo de la colocación del marbete de identificación de las valijas, que los proveía Nación"

En esa iniciativa establecida en el Boletín Oficial, aún pendiente de aplicación, también se pretende que ese troquel tenga un código identificatorio y la identidad del pasajero que lleva determinado equipaje.

"Desde Rosario es fácil hacerlo, pero hay que ver cómo van a aplicarlo en un punto de parada dónde no hay un lugar físico como la Terminal de Ómnibus de acá. Es decir, aún no está claro como harán las empresas para cargar los bultos en el sistema y cómo identificarlos", evaluó Peiró en alusión a los puntos grises de la nueva medida.

En consonancia con el proyecto presentado por los maleteros, opinó que "tendría que haber un pre embarque como en un aeropuerto y desde allí se trasladan hacia las unidades, cosa que no es así porque vos no llegás una hora antes, sumado a los viajes cortos".