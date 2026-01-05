El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso, no lo gritó y pidió perdón

El mediocampista creativo le marcó un golazo desde afuera del área en 2024. Fue en el arco ubicado sobre la tribuna que entonces no se llamaba Lionel Messi

El volante que busca Newell's le anotó un gol con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Rodrigo Atencio manifestó su deseo de jugar en Newell's . Está próximo a cumplirse. La comisión directiva tiene avanzado un acuerdo con Sport Recife, propietario del pase, un préstamo por un año y con una opción de compra.

Hincha leproso y rosarino, uno de los 11 goles que señaló en su carrera se lo convirtió a Newell's, en noviembre de 2024.

Con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero, consiguió el 1 a 1 en el Coloso, luego de que Mateo Silvetti abrió el marcador en el Coloso.

Atencio encaró hacia el arco rojinegro y sacó un fortísimo y colocado remate de zurda que se metió en el ángulo de Ramiro Macagno.

Por qué no festejó su gol a Newell's

El futbolista, que hoy tiene 23 años, no lo gritó. Levantó una mano en una señal elocuente de pedido de perdón. Causó sorpresa en la mayoría de los hinchas de Newell's, quienes desconocían su origen y su simpatía por los colores rojinegros.

Embed - Golazo de Rodrigo Atencio / Newells - Central Cordoba LPF 2024

El partido finalizó con la victoria de Central Córdoba por 3 a 2, con goles de Lucas Hoyos, en contra, y Favio Cabral. Matko Miljevic señaló el otro de la Lepra.

Si la negociación que lleva adelante Newell's con Sport Recife tienen final feliz, Atencio podrá darse el gusto de jugar en el club del que es hincha, convertir goles y ahora sí gritarlos.

El talentoso mediocampista posee las cualidades para que se lo pueda rotular con justicia como refuerzo en el club del Parque y no una simple incorporación si es que se concreta.

Le quedará por demostrarlo adentro de la cancha. Pero teniendo en cuenta sus condiciones, es inevitable que haya expectativas sobre lo que puede llegar a darle al equipo.

Los nuevos del plantel de Orsi-Gómez

En los últimos días, la conducción del club empezó a cerrar las negociaciones que lleva adelante por diferentes jugadores para nutrir al plantel de Favio Orsi y Sergio Gómez. Atencio está al caer. Se aseguró la continuidad del delantero Luciano Herrera. Ya llegó el arquero Gabriel Arias.

Y se aguarda para hoy que firmen sus respectivos contratos los extremos Franco García y Walter Núñez. También es inminente el arribo del zaguero Nicolás Goitea.

El deseo de Atencio de seguir su carrera en el clube de sus afectos facilitó la negociación. Le allanó el camino a Newell's. Despejó cualquier otro competidor por contratarlo, entre ellos Platense. Sport Recife, recientemente descendido en el fútbol brasileño, se encuentra decidido a desprenderse del futbolista de 23 años con la oferta que se le acercó desde el Parque. Más allá de que tiene contrato hasta diciembre de 2029.

Las cualidad de Rodrigo Atencio

Hábil, gambeteador, de buena pegada y con visión de juego, Atencio es un futbolista apto para aportarle a Newell's la cuota de creatividad que tanto necesita. Es que se fue Ever Banega que, con altibajos, era de los escasos futbolistas con los que contaba para la generación. Hoy lo tiene solamente a Valentín Acuña para la construcción de juego de mitad de cancha hacia adelante.

Atencio surgió en Independiente, donde realizó las inferiores. Con poca participación en la primera división del rojo, apenas 6 partidos, entre 2022 y 2023, fue cedido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Durante 2024, el mediocampista tuvo la continuidad que buscaba. Jugó 46 partidos, anotó 8 goles y fue campeón de la Copa Argentina.

Atencio retornó a Independiente pero no jugó en ese club porque fue transferido a Sport Recife, que compró el 80 por ciento del pase en 2 millones de dólares. El Rojo se quedó con el 20 por ciento restante.

En Sport Recife participó en 26 partidos, con 3 goles. Con la pérdida de categoría del conjunto brasileño y la ambición de Atencio de jugar en Newell's, la partida del volante esta casi sellada.