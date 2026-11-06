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Instituto vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra visitará a la Gloria en la última fecha de la fase regular para confirmar su lugar y su cruce en los playoffs. Detalles y estadísticas del partido

6 de noviembre 2026 · 11:35hs
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Instituto recibirá a Newells por la 16ª fecha del torneo Clausura.

Instituto recibirá a Newell's por la 16ª fecha del torneo Clausura.

Newell's visitará a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón por la 16ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Gloria y la Lepra de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Instituto vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Instituto y Newell's será este sábado 7 de noviembre, desde las 22, en el Monumental de Alta Córdoba con el arbitraje principal de Leandro Rey Hilfer, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.

Dónde ver Instituto vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre la Gloria y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Newell's e Instituto fue empate 1 a 1 en el Coloso.

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Posibles formaciones de Instituto y Newell's

Instituto: Marcos Ledesma; Agustín Massaccesi, Fernando Alarcón, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra o Alex Luna y Facundo Suárez o Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo u Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch o Alan Soñora, Santiago Solari; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

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