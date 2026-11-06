Una nueva serie explora la identidad de Newell's, entre ídolos, hinchas y la cultura rojinegra

"Castalepra", producida por socios del club, recorre la historia y el sentido de pertenencia leproso en seis episodios con exjugadores, referentes y fanáticos

¿Qué significa ser "Castalepra"? La pregunta lleva décadas circulando entre los hinchas de Newell's Old Boys, pero su respuesta nunca fue del todo simple. Esa tensión entre la palabra y su significado más profundo es el punto de partida de " Castalepra", la nueva serie audiovisual producida por socios del club que propone explorar la identidad rojinegra a través de los propios protagonistas que la construyen y la transmiten.

El término tiene un origen preciso. Lo acuñó el profesor Jorge Castelli, quien llegó a Newell's como preparador físico durante el ciclo de Marcelo Bielsa y luego dirigió al primer equipo. La expresión identificaba a un tipo de futbolista específico: aquel criado en el club , que sentía los colores como propios y trasladaba ese sentido de pertenencia a cada partido. Con el tiempo, la idea excedió el campo de juego y encontró nuevas interpretaciones en las tribunas, los barrios y las familias que mantienen su vínculo con la institución de generación en generación.

La serie -disponible en YouTube- combina entrevistas, testimonios y recursos documentales , con una perspectiva que pone en primer plano las experiencias personales y el vínculo de cada protagonista con Newell's. Lejos de limitarse a los resultados deportivos, la propuesta busca contar cómo se construye y transmite ese sentido de pertenencia que define a la cultura rojinegra.

Seis episodios para contar la historia del club

La primera temporada de "Castalepra" tendrá seis episodios, pensados y producidos íntegramente por socios del club. El recorrido abarcará las divisiones inferiores, el fútbol profesional masculino y femenino, las historias de quienes dejaron su huella en la institución y la vida cotidiana de los socios. También habrá espacio para recuperar el protagonismo de las mujeres en la historia de Newell's, revisar acontecimientos que marcaron distintas épocas y abordar relatos que forman parte de la memoria colectiva del club.

Cada episodio reunirá entrevistas con ídolos, exjugadores, referentes institucionales, protagonistas de la cultura rojinegra e hinchas. La intención es que cada entrega aporte una mirada diferente sobre lo que significa pertenecer a Newell's, desde los futbolistas que crecieron en las inferiores hasta quienes acompañan al equipo cada fin de semana desde la tribuna.

El equipo detrás del proyecto está formado por Mariano Sinito en la voz y conducción, Guido Castelloti en video y edición, y Francisco Martínez en diseño gráfico. Los tres son socios e hinchas del club, lo que refuerza el carácter colectivo y militante del proyecto.

Pomelo Mateo y el Tano Vella abren el ciclo

El capítulo inaugural, denominado capítulo 0, reúne a Diego "Pomelo" Mateo y Luciano "Tano" Vella, dos exjugadores surgidos de las divisiones inferiores rojinegras que encarnan el concepto que da nombre a la serie. Ambos recuerdan sus primeros años en el club, la formación en las juveniles, los entrenadores que marcaron sus carreras y la experiencia de llegar a Primera División.

La charla también repasa momentos clave de la historia reciente de Newell's, entre ellos los campeonatos de 2004 y 2013. Mateo, quien fue dirigido por el propio Castelli, recupera el sentido que tenía la expresión dentro del plantel. Vella reflexiona sobre el lugar que ocupó el club en su vida desde la infancia y la relación que mantiene con la institución después de su retiro.

Uno de los ejes del diálogo es cómo transmitir esa identidad a las nuevas generaciones de futbolistas, en un momento en que las divisiones inferiores siguen siendo uno de los principales espacios de formación deportiva y humana del club. La pregunta que abre la serie no tiene una respuesta única: es, precisamente, el hilo conductor que atravesará cada uno de los episodios, desde la mirada de quienes viven y construyen la historia rojinegra.