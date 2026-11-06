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Newell's tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

A un paso de la fase final, la Lepra visitará al líder Instituto. Jugar afuera del Coloso, donde empezaría los playoffs, es su punto débil: anotó solo 3 goles.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

6 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Santiago Solar señaló el gol ante Platense

Celina Mutti Lovera

Santiago Solar señaló el gol ante Platense, para la única victoria de Newell's en condición de visitante. 

Newell’s culminará este sábado la primera etapa del torneo Clausura. Está a un paso de la clasificación tan buscada. La puede conseguir incluso antes de que juegue frente a líder de la zona A, Instituto, en Córdoba. Dependerá de los resultados de este viernes de San Lorenzo e Independiente ante Platense y Riestra, respectivamente.

La Lepra disputará un partido que representa, además, una interesante prueba en condición de visitante, teniendo en cuenta que, si disputa los playoff, comenzará a disputar la parte decisiva del torneo afuera del Coloso.

El conjunto de Frank Kudelka se ubica en el sexto puesto de la zona A. Por el momento está clasificando y se cruzaría en los octavos de final con Gimnasia La Plata, tercero de la zona B. Como se juega a partido único y la localía corresponde al que finalice mejor en la tabla de posiciones, la Lepra debería enfrentarlo en el bosque platense.

>> Leer más: Qué necesita Newell's para clasificarse a los playoffs antes de enfrentar a Instituto

Por eso es que el enfrentamiento ante Instituto puede ser una interesante test, para corregir errores, aunque no vayan a estar algunos titulares, por diferentes lesiones.

El segundo equipo con menos goles afuera

No le fue bien a Newell’s de visitante a lo largo del torneo Clausura. Un dato contundente: señaló apenas 3 goles en 7 partidos. Si se compara con todos los demás conjuntos que compiten en el torneo, el único que lo iguala con tan poca eficacia es Independiente Rivadavia. Eso sí, la Lepra mendocina disputó un partido más (8). Mientras que el peor en sentido es Deportivo Riestra, con 2 goles en 7 partidos.

La fortaleza de Newell’s está en el Coloso, donde sigue invicto. Pero es probable que no vaya a jugar más durante este año en su estadio. Es que si clasifica y pasa las distintas instancias de la fase final, hasta las semifinales (la final será en el estadio Unico de La Plata) será difícil que se encuentre con un rival que terminó peor ubicado. Y deberá hacerlo de visitante.

Newell's ganó un solo partido de visitante

Por lo tanto, se presume que siempre tendrá que hacerlo en estadios ajenos, donde su campaña fue discreta: sumó apenas una victoria (1-0 ante Platense), 3 empates (Estudiantes 0-0, Central 1-1 y San Lorenzo 0-0) y sufrió 3 derrotas (Independiente 0-1, Defensa y Justicia 1-2 y Gimnasia de Mendoza 0-1).

El rendimiento de Newell’s decae de visitante y para completarla, le cuesta una enormidad llegar al gol. Hizo 3 en 7 partidos. Bruno Cabrera metió uno de cabeza para el descuento ante Defensa y Justicia (1-2), Matías Cóccaro (no estará ante Instituto por una molestia muscular) anotó otro en el tiempo adicional contra Central (1-1) y Santiago Solari, en una acción individual, señaló el restante en el triunfo sobre Platense. Es notorio como la propuesta del equipo se desdibuja cuando sale del Coloso.

Bruno Cabrera descontó ante Defensa y Mazzantti lo grita. No evitó la derrota de Newell's.

Bruno Cabrera descontó ante Defensa y Mazzantti lo grita. No evitó la derrota de Newell's.

La última salida de la Lepra fue con un empate sin goles frente a San Lorenzo. Un punto que fue importante contra un rival directo por la clasificación. Pero que, desde el juego en sí, el conjunto rojinegro volvió a exponer las dificultades que tiene en cuenta a la generación y, en consecuencia, el gol.

El encuentro en Córdoba le puede ser útil de ensayo, considerando lo que se le debería venir breve: los octavos de final, de visitante. Y qué mejor examen que medirse ante un conjunto cordobés que es sumamente fuerte de local.

Solari y Ramírez se abalanzan sobre Cóccaro, que anotó el empate de Newell's en el clásico.

Solari y Ramírez se abalanzan sobre Cóccaro, que anotó el empate de Newell's en el clásico.

En su estadio, el equipo conducido por Diego Flores cosechó 6 victorias y un empate. Venció a Platense (2-1), Gimnasia de Mendoza (1-0), San Lorenzo (1-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-1), Talleres (3-1) y Deportivo Riestra (1-0). La única igualdad fue con Boca (2-2). Junto al xeneize es el equipo con mayor efectividad de local (90,48 por ciento).

>> Leer más: Newell's: Kudelka no utilizará a los "recuperados" en el choque ante Instituto

Para Newell’s, este examen representa la medida exacta de la dificultad que encontrará en los playoffs. Obligará al equipo a disputar un partido en el que necesita encontrar las variantes que tanto le costaron en el torneo, y mucho más afuera del Parque.

Si San Lorenzo no le gana hoy a Platense (y recorta los 5 goles de diferencia que le lleva la Lepra) o Independiente no consigue un triunfo sobre Riestra, la clasificación de Newell’s está asegurada.

Clasificar está al alcance de la mano, pero la gran meta en Córdoba debe ser el funcionamiento. Encontrar el fútbol perdido, generar volumen de juego y demostrar autoridad en una cancha ajena. Es la única garantía que tiene la Lepra para encarar la fase final con posibilidades concretas de dar pelea cuando se presente de visitante.

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