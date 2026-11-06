Para Los Pumas, la historia sigue sin poder torcerse en Dublín

El seleccionado argentino de rugby, lejos de su mejor versión, cayó ante Irlanda 42-12 en la cuarta jornada del Nations Championship.

Bautista Delguy intenta desembarazarse de su marca. Argentina estuvo muy lejos de su nivel y lo pagó caro.

Irlanda se impuso al seleccionado argentino de rugby por 42-12 y estiró a 12 la cantidad de victorias en la capital irlandesa. La historia sigue sin poder torcerse. Dublín sigue siendo un dominio inexpugnable para Los Pumas, al menos cuando juega ante el seleccionado del Trébol. Este viernes, en el inicio de la segunda parte del Nations Championship, quedó nuevamente de manifiesto.

El recuerdo de la última presentación, en la ventana de noviembre de 2024, daba motivos para ilusionarse. En aquella oportunidad, fue derrota por 22-19. Argentina arañó el triunfo en un partido que tuvo un final polémico ya que con el equipo lanzado en ataque para dar vuelta el marcador adverso, el juez Paul Williams cobró un knock on a Franco Molina en un ruck que nunca se llegó a observar en imágenes y dio por finalizado el encuentro. Este viernes, todo fue distinto. Tras un comienzo prometedor, entre errores y desconcierto, con algunos intentos de reacción, Los Pumas volvieron a caer ante un conjunto del Trébol más pragmático y efectivo que no dejó dudas ni en la cancha ni en el marcador.

El equipo de Felipe Contepomi estuvo muy lejos de su verdadero nivel y mostró lo que puede dar en cuentagotas. El comienzo, con el try de Mateo Carreras tras una asistencia de lujo de Tomás Albornoz, había alimentado una ilusión de cosechar el primer triunfo en Dublín, pero la alegría duró poco.

Irlanda respondió con una contundencia demoledora, impuso las condiciones y metro a metro, try a try se fue adueñando del partido. Ya al término del primer tiempo, el conjunto europeo se imponía 21-5 ante un equipo argentino desorientado y sin respuestas.

Ante un equipo aturdido, Irlanda dio el golpe de KO en el arranque del complemento, con un try que dejó al desnudo las dificultades del conjunto argentino de frenar al rival.

Para Argentina el camino fue en empinada. Carreras volvió a anotar y Argentina encontró un pequeño respiro, pero no la fórmula para iniciar una remontada. El equipo europeo siguió teniendo el control del juego y así siguió sumando frente a un equipo irregular que mostró más sombras que luces. Así, en Dublín, Los Pumas se quedaron sin respuestas ante una Irlanda voraz, que los superó en todas las facetas del juego y se impuso por un categórico 42-12. Una derrota que duele por el resultado, pero también por las formas.

Argentina le ganó a todas las potencias en su propia casa. Pudo con Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Gales, Escocia y Francia, pero la racha negativa en el Aviva Stadium ante Irlanda para Los Pumas continúa, como una cuenta pendiente que, a pesar de los años, cuesta ser saldada.

Cayó Argentina XV

Completando un viernes negro para el rugby argentino, en el Recreation Ground, la cancha del Bath, en tanto, Inglaterra XV se impuso 59-24 a Argentina XV, equipo que tuvo en sus filas a los rosarinos Benjamín Ordiz, del Club Los Caranchos, y Alejo Sugasti, de Jockey Club.

El conjunto británico dominó el encuentro y se fue al descanso con una ventaja de 28-19. Esa diferencia la amplió en el segundo tiempo con tries de jugadores destacados como Luke Northmore, Tobias Elliott y Jamie Blamire. Por el lado de Argentina XV, dirigidos por Álvaro Galindo, marcaron tries Santiago Pernas y Federico Serpa.