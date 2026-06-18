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Newell's: Saúl Salcedo fue trasladado a Rosario tras el violento choque que protagonizó en Chaco

El defensor fue operado en Resistencia de una doble fractura expuesta de tibia y peroné. Seguirá con su recuperación en la ciudad

18 de junio 2026 · 16:11hs
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Así quedó el vehículo en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia. El jugador de Newells tiene doble fractura y debe ser operado.

Así quedó el vehículo en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia. El jugador de Newell's tiene doble fractura y debe ser operado.

El futbolista Saúl Salcedo está en Rosario desde el miércoles. El zaguero de Newell's protagonizó un choque la semana pasada cuando viajaba en auto junto a su familia a Paraguay y estuvo varios días internado en un hospital de Resistencia.

El traslado de Salcedo desde la capital de Chaco hasta Rosario se hizo por tierra a bordo de una ambulancia de alta complejidad. Junto a él viajó su madre, que estaba con el jugador, la esposa y la beba de ambos cuando ocurrió el choque.

El siniestro se produjo en la ruta nacional Nº 11, al norte de Resistencia y cerca de la localidad de Margarita Belén. La SUB en la que Salcedo viajaba de Rosario a Asunción chocó de frente con un Citroen C4 y como consecuencia del impacto, el conductor del segundo vehículo murió en el acto.

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Saúl Salcedo iba a firmar con Libertad

El futbolista iba con destino a la capital de Paraguay para firmar un vínculo a préstamo con el club Libertad. Poco antes, había acordado con los directivos de Newell's que se buscaría club porque el entrenador Frank Kudelka no iba a tenrlo en cuenta. El accidente interrumpió el traspaso y Salcedo sigue siendo jugador del club del Parque.

Además de la víctima fatal, un docente de 51 años, Salcedo sufrió una doble fractura expuesta de tibia y peroné, lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Resistencia. Su madre y su mujer sufrieron heridas leves, mientras que la beba, de apenas días, salió ilesa.

Las causas del siniestro no se conocen, pero sí se sabe que en el momento del choque había una persistente lluvia y que la calzada de la ruta 11 no estaba en buenas condiciones.

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