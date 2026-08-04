Newell's reveló cuánto recaudó con el bono ante Boca y mandó un mensaje a quienes no pagaron

El club dio a conocer las cifras. Los socios que ingresaron sin pagarlo son deudores y deberán cancelar la mora antes del próximo partido

Newell's dio a conocer las cifras de los ingresos que generó el bono extraordinario que se implementó para el ingreso al partido frente a Boca del domingo pasado, que finalizó en un apasionante empate 2 a 2. Según dio a conocer la Lepra, se recaudaron 580 millones de pesos que serán destinados a obras de infraestructura del club .

A través de un comunicado en su página web oficial, señalaron que las obras que se llevarán a cabo con los ingresos del bono serán para “continuar fortaleciendo el patrimonio de la institución”, y le agradecieron a “los miles de socios y socias que acompañaron esta iniciativa”.

“ Una vez más, el pueblo leproso respondió con compromiso y sentido de pertenencia , realizando un aporte que permitirá seguir llevando adelante obras para el crecimiento del club”, expresaron desde la Lepra.

Por otro lado, el comunicado de Newell's destacó que “en el monto total recaudado se incluyen los bonos extraordinarios con el 50% de descuento a menores de 17 años, jubilados y vitalicios”, mientras que “los menores de 7 años y discapacitados estuvieron exceptuados del pago”. De la misma manera, aclararon que “las entradas vendidas a no socios con el abono incluido en el precio de boletería” no formaron parte de los 580 millones de pesos recaudados .

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“Aquellos socios y socias que asistieron al encuentro frente a Boca y no abonaron el Bono Extraordinario, tienen el mismo registrado como deuda pendiente en su cuenta”, revelaron en el comunicado para los hinchas que pudieron ingresar al estadio sin pagar el bono para este partido. “Con el objetivo de no perjudicar a quienes sí realizaron el pago, será necesario regularizar esa deuda para poder ingresar al próximo partido como local frente a Deportivo Riestra”, sentenciaron.

Al respecto, para quienes quieran ingresar al Coloso en el próximo encuentro, detallaron que “la deuda podrá abonarse de manera 100% online desde el portal de socios, donde ya se encuentra disponible para su cancelación” y concluyeron: “Gracias, una vez más, por seguir acompañando a Newell's y por contribuir al crecimiento de nuestro club”.