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Pami: ¿cómo comunicarse ante reclamos o dudas?

La obra social de los jubilados pone a disposición de los afiliados varias formas de contacto. En esta nota, los medios a través de los cuales se puede generar una comunicación directa y oficial

5 de agosto 2026 · 11:16hs
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Pami ofrece diversos canales de comunicación online y presencial

Pami ofrece diversos canales de comunicación online y presencial

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) tiene como objetivo brindar un programa de salud completo para jubilados y pensionados. En ese marco, es clave una comunicación fluida con los afiliados para facilitar los trámites, despejar dudas y acompañar en procesos. Por eso, es importante conocer cuáles son los canales oficiales de comunicación de Pami.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que cualquier información que circule puede ser chequeada siempre desde la página oficial de Pami (pami.org.ar). En este espacio virtual, hay distintas secciones que ofrecen todo tipo de datos. En la primera gran división existen tres opciones: institucional, servicios y contacto. Muchos de los trámites se pueden realizar directamente online desde la página.

Vale recordar que existe una sección de “preguntas frecuentes” donde es posible encontrar la respuesta a las preguntas más habituales de forma online. Así, preguntas clave acerca de servicios, traslados, internaciones, prestaciones, insumos y canales de atención pueden responderse directamente desde la página web.

De la sección “contacto” se despliegan diversas posibilidades. Existen diferentes vías ofrecidas por el instituto, según preferencia y situación de los afiliados.

>>Leer más: Aumentan las estafas a jubilados: las recomendaciones de Pami

Cómo hacer reclamos a Pami

En la página de Pami, también existe una sección específica para reclamos. En este espacio, se puede buscar por palabra clave o explorar la lista brindada por el instituto. Así, cualquier reclamo o pedido acerca del médico de cabecera, medicamentos, especialidades médicas, servicios médicos, servicios sociales, insumos médicos, afiliaciones y asignaciones, servicios web y efectores propios puede realizarse directamente desde la página.

Pero además de los canales anteriores, existen otras formas específicas para comunicarse con Pami.

Emergencias en Pami

En caso de emergencias, Pami ofrece en su página información sobre los procedimientos a seguir. A saber: comunicarse con el teléfono correspondiente y tener a mano siempre el número propio de afiliación, la dirección y el teléfono.

Aquellos afiliados que residan en Amba deben comunicarse al 139 por emergencias. Quienes residen en el resto del país deben consultar el número de su prestador asignado utilizando su número de afiliación y documento.

Esta consulta se puede realizar directamente desde la página. Si el afiliado está de viaje o no se encuentra en su residencia debe comunicarse directamente al 911.

Pami escucha y responde

“Pami Escucha y Responde" es un centro integral de atención telefónica en el que se pueden realizar todo tipo de consultas, sugerencias y reclamos sobre servicios y prestaciones.

Para recibir esta atención telefónica, se puede llamar de forma gratuita al 138. La línea se encuentra disponible en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.

>>Leer más: Pami: cómo elegir o cambiar el médico de cabecera

BOT de Pami en WhatsApp

Con Pame, asistente virtual de Pami en WhatsApp, se pueden realizar consultas sobre trámites, turnos para agencia, servicios y prestaciones, datos del médico de cabecera, medicamentos, insumos y mucho más. El servicio funciona las 24 horas.

Para iniciar una conversación, se debe agendar el número +54 9 11 4370 3138 en WhatsApp, escribirle "Hola" y luego seleccionar una opción del menú ofrecido.

Redes sociales oficiales de Pami

Para enterarse de todas las novedades de Pami y encontrar información útil sobre los servicios y prestaciones, se pueden visitar las redes sociales oficiales.

Tanto en Instagram como en Facebook el usuario es @pami.org.ar y en X el usuario es @pami_org_ar. Para asegurarte de que los canales son oficiales es fundamental chequear que al lado del nombre de la cuenta figure la tilde de verificación de color azul.

Es importante recordar que Pami no tiene intermediarios en redes sociales y que nadie puede cobrar por prestaciones y/o gestiones.

Pami: atención presencial

Si se necesita o se desea recibir atención presencial es posible acercarse a la agencia Pami o UGL que corresponde según la jurisdicción del afiliado. Existen más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) en todo el país donde se pueden realizar todos los trámites y consultas de manera personalizada.

Para encontrar la agencia correspondiente según residencia, se puede ingresar en la parte específica de la página web dedicada a agencias y buscar por ubicación. Luego, para obtener un turno se puede ingresar en turnos.pami.org.ar y elegir entre la oferta disponible.

>>Leer más: Pami: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026

Newsletter de Pami

Para mantenerse informado, el afiliado puede realizar una suscripción al Newsletter de PAMI. Completando un formulario en la página web, se puede recibir en el correo electrónico información útil sobre prestaciones y servicios, consejos para cuidar la salud y recomendaciones cada mes.

Si no se desea asociar el correo electrónico, también se puede leer el Newsletter del mes en la página oficial de Pami de manera online. Es gratuito.

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