Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

El club emitió un escueto parte médico en el que confirma que el defensor sufrió una "fractura compleja" de tibia y peroné

Así quedó el vehículo en el que Saúl Salcedo viajaba junto a su familia hacia Asunción.

El jugador de Newell's Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de la capital de Chaco luego del violento choque que protagonizó este viernes en la ruta nacional Nº 11 cuando viajaba junto a su familia de Rosario a Asunción.

El futbolista paraguayo sufrió una "fractura compleja" de tibia y peroné, según confirmó este sábado un parte médico de Newell's. Se trató de una fractura expuesta y el defensor ya fue operado.

Salcedo permanece internado en el hospital Julio Perrando de Resistencia, mientras que su mujer y su madre se recuperan de heridas leves. Su hija de días salió ilesa del choque.

El jugador viajaba a la capital de su país para firmar un contrato con el club Libertad, donde se disponía a jugar a préstamo con una opción de compra. Salcedo y Newell's habían acordado días atrás que el defensor no continuaría en el club del Parque.

El choque de Saúl Salcedo en Chaco

Salcedo conducía su vehículo, un SUB Kia, y chocó frontalmente contra un Citroen C4 a la altura del kilómetro 1034 de la ruta nacional Nº 11, cerca de la localidad chaqueña de Margarita Belén.

Aunque las causas del violento impacto por ahora se desconocen, en el momento del choque había baja visibilidad y la cinta asfáltica estaba resbaladiza debido a que en ese momento llovía. El siniestro se produjo alrededor de las 8.30 del viernes.

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El conductor del otro vehículo, un docente chaqueño de reconocida trayectoria, murió en el acto, mientras que Salcedo y los otros integrantes de su familia fueron trasladados al hospital Perrando. El más complicado era el jugador, quien sufrió la doble fractura expuesta en una de sus piernas.