Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Antes de encarar el tema de los refuerzos que pidió Kudelka, la dirigencia de Newell's busca terminar varios contratos. Armando Méndez se iría

Newell's: Armando Méndez estaría buscando otros horizontes y sería uno de los que se sumarían a una lista que ya tiene varios nombres y apellidos.

Para poder encarar con claridad la llegada de refuerzos, lo primero que se tiene que realizar en un plantel es la salida de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de Newell's dirigido Frank Dario Kudelka para el próximo semestre.

En Newell’s , después del cierre del torneo Apertura , comenzó la reestructuración del equipo para el próximo torneo Clausura y se empieza a mover lentamente a la hora de las definiciones.

En ese camino, ya hace varios días comenzaron a conocerse, más allá que no se haya hecho de manera oficial, alguno de los futbolistas que no continuarán en la Lepra a partir del próximo semestre por decisión del entrenador o bien por culminar su contrato con la institución.

Entre esos jugadores, pensando en lo que viene, tanto Fabián Noguera como Franco Orozco finalizaron sus vínculos con el club, mientras que por ejemplo, Gabriel Risso Patrón o Michael Hoyos, quienes no fueron tenidos en cuenta en gran parte de la Liga, seguirían el mismo camino pese a tener vínculo con Newell’s hasta diciembre.

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Qué pasa con Armando Méndez

Claro que no serían los únicos, ya que en las últimas horas, Ovación pudo acceder a información importante con respecto al armado del equipo y allí apareció, por ejemplo, la búsqueda de un lateral derecho. En ese sentido, quién podría dejar el Parque Independencia es Armando Méndez.

El uruguayo, quien fue titular todo el campeonato tras su regreso del préstamo de Lanús, estaría dispuesto a un cambio de aire para el próximo semestre.

El charrúa tiene contrato hasta el 2027

El charrúa, tiene largo contrato con la Lepra hasta diciembre de 2027, pero por cuestiones familiares evaluaría cerrar su ciclo en Newell’s.

El lateral derecho disputó 14 de los 16 encuentros de la Liga Profesional donde no convirtió goles, vio tres amarillas y una tarjeta roja. La otra opción para el sector derecho de la defensa es Martín Ortega y se sigue recuperando Alejo Montero de una rotura de ligamentos.

Y en la zaga central

Siguiendo en la línea defensiva, también Kudelka habría sugerido la llegada de un zaguero zurdo. Allí, hay superpoblación de futbolistas, y la idea de la dirigencia con el cuerpo técnico es negociar a algunos de ellos para dar lugar a la llegada de otras alternativas.

En esa línea, uno de los que no continuaría en el Rojinegro es Saúl Salcedo. El paraguayo, quien fue titular en el último certamen, tiene contrato hasta diciembre del próximo año y de parte de la dirigencia buscan una salida tras dos años de vestir los colores leprosos.

Salcedo y Glavinovich

Pero Salcedo no sería el único zaguero que sería negociado, en esa lista entraría también Ian Glavinovich. El defensor de 24 años regresó al Parque Independencia a mediados del año pasado proveniente de la Major League Soccer y no pudo tener oportunidades en la primera división.

Glavinovich llegó con una lesión de Estados Unidos y se utilizó lo que restaba de 2025 para recuperarlo, pero en el comienzo de 2026 volvió a resentirse y la vuelta le costó. Después de un año y cuatro días de su último partido, Ian volvió a sumar minutos en reserva ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El defensor leproso tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026.

Y Williams Barlasina tendría intenciones de seguir, pero aunque terminó de suplente de Josué Reinatti, Gabriel Arias podría volver para el Clausura y Kudelka habría pedido otro guardameta.