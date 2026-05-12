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Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe, con aumento de internaciones

El último boletín epidemiológico provincial detectó más contagios en 2026. Rosario concentra los casos de psitacosis y ya hubo dos muertes por leptospirosis

12 de mayo 2026 · 08:42hs
Aumentan los casos de psitacosis y lepstospirosis 

Aumentan los casos de psitacosis y lepstospirosis 

El último boletín epidemiológico de Santa Fe dejó una señal de alerta sobre dos enfermedades que suelen crecer en silencio, pero que pueden derivar en cuadros graves: la psitacosis y la leptospirosis. Ambas registraron un aumento de casos durante las primeras semanas de 2026 y, además, mostraron una alta cantidad de internaciones.

Aunque se trata de patologías distintas, tienen algo en común: son zoonosis, enfermedades que se transmiten de animales a personas y que suelen expandirse en contextos urbanos, condiciones ambientales precarias o contacto cotidiano con reservorios infectados.

En el caso de la psitacosis, el foco aparece principalmente en Rosario. En leptospirosis, en cambio, la circulación es más dispersa y ya provocó dos fallecimientos en la provincia.

Rosario, en el centro de los casos de psitacosis

La psitacosis mostró el salto más marcado del informe epidemiológico. En apenas cuatro meses de 2026, Santa Fe registró 45 casos confirmados o probables, contra 33 en todo 2025 y 27 durante 2024.

El dato no sólo refleja un aumento de contagios. También muestra cuadros más severos: de los 45 pacientes reportados este año, 38 necesitaron internación. Es decir, más de ocho de cada diez casos terminaron hospitalizados.

psitacosis

Rosario concentra buena parte del problema. El departamento acumula 23 casos y representa más de la mitad del total provincial. Detrás aparece La Capital, con 15 contagios.

>> Leer más: La enfermedad del loro en Santa Fe: ¿cuán grave es y qué otras aves pueden transmitirla?

La enfermedad es causada por la bacteria Chlamydia psittaci y se transmite principalmente a través de aves infectadas, especialmente loros, cotorras y palomas. El contagio suele producirse por inhalación de partículas presentes en plumas, secreciones o materia fecal seca.

Los síntomas pueden confundirse inicialmente con una gripe fuerte: fiebre, dolor muscular, tos seca y malestar general. Sin tratamiento oportuno, algunos cuadros evolucionan hacia neumonías graves. El informe provincial incluso registró un caso con miocarditis asociada, una complicación cardíaca poco frecuente.

Leptospirosis: más casos graves y dos muertes en Santa Fe

La leptospirosis también encendió alertas epidemiológicas. Hasta la semana 17 de 2026, Santa Fe contabilizó 41 casos confirmados o probables, una cifra superior a la registrada en el mismo período del año pasado.

La enfermedad se transmite principalmente por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de roedores. Por eso suele asociarse a inundaciones, zanjas, basurales, acumulación de residuos y trabajos en ambientes húmedos o rurales.

El informe provincial muestra además un aumento de cuadros que requirieron hospitalización. Más de la mitad de los pacientes debió ser internado.

leptospirosis

A eso se suma el dato más delicado del reporte: este año ya murieron dos personas por leptospirosis en Santa Fe. Se trata de dos hombres de 29 y 41 años, residentes en los departamentos General Obligado y La Capital.

>> Leer más: Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

La enfermedad puede provocar síntomas leves similares a un cuadro gripal, pero también derivar en complicaciones pulmonares, hepáticas, renales y cardíacas.

Qué explica el aumento

El informe epidemiológico no habla de brotes fuera de control, pero sí de una combinación de factores que favorecen este tipo de enfermedades: mayor interacción con ambientes contaminados, circulación de animales reservorios y dificultades para detectar rápidamente los casos.

En leptospirosis, además, las lluvias intensas y los anegamientos suelen aumentar el riesgo de transmisión. En psitacosis, la convivencia urbana con aves y la manipulación sin controles sanitarios siguen siendo factores clave.

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE17_2026

El escenario se da además en plena temporada de aumento de enfermedades respiratorias, con crecimiento reciente de casos de influenza en la provincia y más de 10 mil notificaciones de infecciones respiratorias agudas graves en pacientes internados durante 2026.

Las recomendaciones sanitarias

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud provincial pidió reforzar las medidas de prevención y consultar rápidamente ante síntomas compatibles.

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • evitar el contacto directo con aves silvestres o enfermas
  • limpiar jaulas y espacios cerrados con protección adecuada
  • evitar el contacto con agua estancada o potencialmente contaminada
  • usar botas y guantes en tareas de limpieza o trabajos rurales
  • controlar la presencia de roedores en viviendas y espacios urbanos

Las autoridades remarcaron además la importancia de la detección temprana para evitar complicaciones y cortar cadenas de transmisión.

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