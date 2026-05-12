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El salario de los docentes universitarios cayó 34,2% en la gestión Milei

Un informe de Conadu advirtió que los salarios universitarios siguen por debajo de la inflación. Un docente con 10 años de antigüedad cobró $332 mil en abril

12 de mayo 2026 · 08:23hs
La actualización de los salarios docentes

La actualización de los salarios docentes, uno de los reclamos de la marcha universitaria de este martes

La pérdida salarial de los docentes universitarios se profundiza y ya se convirtió en uno de los principales focos de conflicto dentro del sistema universitario nacional. Según un informe difundido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios reales cayeron 34,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El dato expone el deterioro acumulado del poder adquisitivo frente a la inflación y aparece en medio de un escenario de tensión creciente por el financiamiento de las universidades públicas, las medidas de fuerza y las movilizaciones convocadas en todo el país.

De acuerdo al relevamiento sindical, en abril de 2026 un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió un salario bruto de $332 mil. La cifra representa una caída real del 8,8% respecto de abril de 2025.

En el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado al pago de salarios de autoridades, docentes y no docentes, que representa más del 90% del presupuesto total para las universidades, cayó 6,2% real con respecto a igual período de 2025 y 26,3% frente a 2023.

Un salario por debajo de la inflación

El informe de Conadu sostiene que los incrementos otorgados por el gobierno nacional quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación acumulada durante el último año y medio.

sueldo indec

La situación impacta especialmente en los cargos de menor dedicación, donde muchos docentes combinan horas en distintas universidades o sostienen otros empleos para complementar ingresos.

El deterioro salarial se volvió además uno de los ejes centrales del reclamo universitario que en las últimas semanas volvió a ganar visibilidad con nuevas marchas federales y protestas en distintas ciudades del país, incluida Rosario.

>> Leer más: Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización

El conflicto universitario suma tensión

El reclamo salarial se combina con las denuncias por el ajuste presupuestario sobre universidades nacionales y organismos científicos.

Desde el sector universitario advierten que las casas de estudio funcionan con recursos limitados, dificultades para sostener gastos operativos y salarios que pierden capacidad de compra mes a mes.

En ese contexto, gremios docentes, centros de estudiantes y autoridades universitarias vienen reclamando la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario y una recomposición salarial que permita recuperar parte de lo perdido frente a la inflación.

La caída del salario docente no solo repercute en los trabajadores universitarios. También empieza a impactar en el funcionamiento cotidiano de las universidades. En distintas facultades ya se advierten problemas para cubrir cátedras, aumento de renuncias y dificultades para sostener tareas de investigación y extensión.

En Rosario, el conflicto universitario mantiene un alto nivel de movilización desde 2024, con clases públicas, paros y marchas masivas en defensa de la universidad pública.

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