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La Fifa otra vez inhibió a Newell's para incorporar jugadores por los próximos tres mercados de pases

El organismo incluyó al club del Parque en la nómina de clubes con restricciones, por una deuda de 450 mil dólares por el pase de un futbolista uruguayo

24 de marzo 2026 · 17:48hs
La Fifa dictó una inhibición contra Newells para incorporar jugadores por tres mercados de pases.

Celina Mutti Lovera

La Fifa dictó una inhibición contra Newell's para incorporar jugadores por tres mercados de pases.

Newell's atraviesa momentos de convulsión institucional, económica y deportiva. Aunque la victoria ante Gimnasia de Mendoza le dio algo de aire en el último de esos tres aspectos, el club sigue en crisis y parece difícil que pueda dejarla atrás en el corto plazo.

El cambio de autoridades a mediados de diciembre de 2025 abrió la esperanza entre los socios e hinchas rojinegros de que la situación cambiara. Sin embargo, los problemas heredados y una gestión por ahora errática de la nueva comisión directiva le pusieron un freno a esas expectativas.

Newell's tiene una deuda varias veces millonaria en dólares y el presidente Ignacio Boero llegó al cargo con la promesa de auditar los balances del período anterior, conducido por Ignacio Astore, aunque hasta ahora eso no ocurrió.

Además, arrastra una pésima situación deportiva que lo llevó a mantener la categoría en las últimas fechas del año en 2025 y hoy lo tiene nuevamente comprometido en las dos tablas que definen los descensos, la de los promedios y la anual.

Leer más: El homenaje de Newell's a 50 años del golpe: "Nunca Más" en la camiseta y placa en el Parque

Newell's, inhibido para incorporar jugadores

Sin embargo, pese a eso, una buena campaña en lo que queda del Apertura y sobre todo en el Clausura le permitiría mantenerse en la Liga Profesional, para lo cual las máximas expectativas están puestas en la realización de un mejor mercado de pases a mitad de año. El último, ya se sabe, fue pésimo y estuvo a cargo de la conducción de Boero.

Claro que, para eso, Newell's deberá levantar primero una inhibición dictada por la Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa). Es que el organismo incluyó este martes a la entidad del Parque en la nómina de clubes que no pueden incorporar jugadores. La restricción es por los próximos tres mercados de pases.

La decisión de la Fifa responde a una deuda de Newell's por 450 mil dólares con el futbolista uruguayo Guillermo May. Si el club paga ese monto, la inhibición se levanta. De hecho, el club levantó no hace mucho otra prohibición de registro de jugadores por una deuda con el club Nacional por el pase del futbolista Juan Ignacio Ramírez, y arrastra un conflicto por el también oriental Guillermo May.

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